茑屋书店开设共享办公室

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近日，茑屋书店宣布将争取在首都圈开设100间共享办公室。我们走访了位于东京代官山茑屋书店内的新设共享办公室。

这里配备了宽敞的办公桌和舒适的沙发，可以一边欣赏窗外的绿植，一边办公。办公室内设计了各种用途的空间，包括便于洽谈交流的准单间，还兼设了图书室，利用者可以自由阅读涉及商务、建筑和艺术等领域的3500本各类书籍。

一位顾客说：“这里有各种书籍，我想在这里读读书，度过一个悠闲的早上。”另一位顾客说：“早上的工作我想在去公司之前处理一下，于是就过来了。在这里能安静地工作，很难得。”

营业时间从上午7点到晚上10点，可以满足顾客早晚活动的需求，提供包括咖啡和酒精饮料在内的多达25种免费饮品，以及面包和21种小吃，所以，把这里当做咖啡厅或酒吧使用也毫无问题，费用为60分钟1650日元起。

顾客可以通过智能手机上的软件预约和结账，办理入场和离场手续也非常方便。

CCC茑屋书店公司总经理梅谷知宏表示：“我们预测未来将是‘个人的时代’。新冠疫情发生以后，要求在工作方式上进一步做出改变，渋谷店的共享办公室也因此受到了欢迎。作为第一步，我们将争取在首都圈开设100家共享空间形式的门店。”

公司将大力发展收益性比咖啡店更好的共享办公室，谋求实现与书店相得益彰的协同效应。

（FNN Prime Online 12月4日刊载。日文原文）

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