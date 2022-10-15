首都圈防洪“地下神殿”，有哪些看点？

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你听说过埼玉县春日部市的“首都圈外郭放水路”吗？它位于地下50m深处，水路从春日部市上金崎一直延伸到小渕，长达6.3km，是全球最大规模的地下排水系统。

它不但为首都圈降低洪水灾害做出贡献，同时也因广阔空间内林立的巨柱，而得了个“防灾地下神殿”的美名，引发人们的广泛关注，已经成为一个人气观光景点。



神殿般的光景引发热议（图片：国土交通省江户川河川事务所）



龙Q馆（图片：首都圈外郭放水路事务局）

怎么参观地下神殿？

地下神殿设有一个探险博物馆“龙Q馆”，这里免费对外开放参观。你可以先在“龙Q馆”听完关于设施的说明并参观展览，然后在园区内步行200m左右，到达调压水槽的入口后，从那里沿着116阶的台阶走到地下。



调压水槽入口（图片：首都圈外郭放水路事务局）

地下有什么？

地下宽敞的空间内，矗立着59根巨柱，雄伟的空间感值得一看。为了让大家能更深入地了解首都圈外郭放水路的作用，馆内准备了4条参观路线。分别是“看点多多！叶轮探险”“魄力十足！竖井体验”“轻松一探！地下神殿”“探索深处！参观水泵”。

·看点多多！叶轮探险路线

游客可穿戴特殊装备参观以往非公开的调压水槽最深处的巨大叶轮，还有第1竖井、调压水槽和外郭放水路的各种看点都一网打尽。（定员20人，所需时间110分钟左右，参加费用每人4000日元）



叶轮探险套餐（图片：国土交通省江户川河川事务所）

·魄力十足！竖井体验路线

这里是第1竖井参观项目的升级版，可以体验在操作员专用栈道上行走，沿着竖井内的台阶下到一定深度。（定员20人，所需时间110分钟左右，参观费用每人3000日元）



竖井体验套餐（图片：国土交通省江户川河川事务所）

·轻松一探！地下神殿路线

这是地下神殿“调压水槽”的精简版参观项目，时长压缩到55分钟左右。（定员50人，所需时间55分钟左右，参观费用每人1000日元）

·探索深处！参观水泵

水泵可谓是首都圈外郭放水路的心脏。该参观项目包括模型解说，可对水泵工作原理一目了然；此外还可参观水泵室和燃气涡轮部分。（定员20人，所需时间100分钟左右，参观费用每人2500日元）

※潜入深处！水泵参观套餐受新冠防疫政策影响，目前暂停。

参观时的注意事项

由于调压水槽内地板较滑，还有些地方是网状的，所以参观者最好不要穿容易打滑的鞋子和细跟鞋。而且地面较脏，建议参观者穿不怕弄脏的衣裤鞋袜来。另外，参观时在规定的场所，你可以随便拍照。但走动中和上下楼梯时，出于安全考虑，是禁止拍照的。而且，同样出于安全方面的考量，这里也不接待学龄前儿童，对老年人则没有年龄限制。

而对于那些没法下去参观的人，首都圈外郭放水路设施内设有多个监视器，所以可以在龙Q馆观看地底储水槽和游客在地下参观的情形。



在龙Q馆的指挥室也可观看游客在各处参观的情形（图片：首都圈外郭放水路事务局）

防灾地下神殿是防洪设施，因此可能会因天气的突然变化而启动相关设备的运行，为此会暂停参观一段时间。而实际上，每年有一两次机会，游客可以看到防灾地下神殿蓄水的样子。那就是水进来了，但水泵还没开动。不过，符合这个条件的时候还是很少的，只能碰运气。



季节、时间、光线角度和湿度不同，都会给防灾地下神殿带来各种变化，所以大家不妨选择不同的时期多来几次。另外，龙Q馆虽然是免费开放的馆区，但参观首都圈外郭放水路时，所有参观路线都需事先申请，无论个人还是团体，均为预约制。在防灾地下神殿网站，你可以浏览了解有关参观的详情并进行网上或电话（048-747-0281）预约。

（FNN Prime Online 12月13日刊载。日文原文）

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