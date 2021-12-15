史上首次，巴黎奥运会开幕式将走出体育馆，在塞纳河上举行

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关于2024年巴黎奥运会，法国奥组委会13日公布了利用塞纳河举办开幕式的计划。



（Paris 2024 / Florian Hulleu）

载着手持各国国旗运动员的船只，沿着塞纳河行进。



（Paris 2024 / Florian Hulleu）



（Paris 2024 / Florian Hulleu）

这是2024年巴黎奥运会开幕式的构想图，流经巴黎市中心的塞纳河约6公里将作为开幕式会场使用。



（Paris 2024 / Florian Hulleu）



（Paris 2024 / Florian Hulleu）



（Paris 2024 / Florian Hulleu）

按照计划，运动员将分乘在约160艘船上，从塞纳河两岸的观众席前通过，建筑物楼顶上也将安排表演。



（Paris 2024 / Florian Hulleu - A.G. Photographe）

组委会表示，之所以采用这样的计划，是希望让每个人都可以体验这个活动，人们可以从周围的道路、桥梁上自由观赏开幕式的情形。



（Paris 2024 / Florian Hulleu）



（Paris 2024 / Florian Hulleu）

如果这个计划得以实现，那么大约有60万人，也就是相当于东京国立竞技场容纳人数九倍之多的观众，能够一同享受开幕式的盛况。



（Paris 2024 / Florian Hulleu）



（Paris 2024 / Florian Hulleu）



（Paris 2024 / Florian Hulleu）

而另一方面，塞纳河的水质问题遭到诟病，对此巴黎市长伊达尔戈表示将力图改善。

（FNN Prime Online 12月14日刊载。日文原文）

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