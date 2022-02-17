纯干货！毛衣保养攻略 告诉你清洗和去除起球的最佳方法：过度洗涤、过度穿着是“大忌”！

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想为心爱的毛衣“续命”，重要的是不可偷懒

毛衣是秋冬季节最实用的衣服之一。但是，如果处理不当，不注意清洗频率和去除起球的方式，就会损伤毛衣质地。那么如何让毛衣更耐穿呢？超实用攻略在此——

切忌“过度”

过度洗涤、过度穿着，是毛衣保养的“大忌”。由于毛衣的材质容易受损，因此要注意“适度”。

请不要每次穿过就洗。有明显污迹的时候再清洗即可。此外，穿过一次后，最好间隔两三天再穿，给衣服“放个假”，让它休息休息。

处理起球要小心

毛衣起球，需及时处理。绒毛较长的毛衣很容易因静电吸附灰尘和污渍，因此需要时常用软毛刷小心梳理衣服表面，拂去灰尘。处理起球时，由于毛球修剪器力度过强，去除毛球的同时，也很容易损伤其它地方。因此，可以用百洁布的硬面轻轻地在毛衣表面擦拭，这样便能很容易地去除毛球。

即使在冬天，也会留下汗渍

有时候毛衣表面看起来可能不脏，但领口、袖口这些地方，即使在冬天也很容易沾染汗渍和皮脂。因此推荐你使用“拍擦法”来对付这类污渍。具体的做法是，将毛巾浸湿后使劲拧干，然后用来反复拍打领口、袖口、腋下等地方，以此除去污渍。待彻底晾干后，再将衣服收起。

适度穿着，细心 “呵护”，“娇嫩”的毛衣也可以变得很耐穿。为了穿得舒心，请一定注意保养方法。

信息来源：Weathernews

（东海TV）

（FNN Prime Online 12月25日刊载。日文原文）

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