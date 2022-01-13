孤独是“生活下去的重要条件”，应该摆脱“孤独即恶”的社会刻板印象

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人们往往会对“孤独”产生负面印象。比如，说得极端一点，社会上甚至存在鄙视一个人独自吃饭或休闲娱乐的风气。然而，孤独真的就是一件坏事吗？

虽然笼统地说成“孤独”，但在喝酒聚餐的场合没有一席之地的时候，和一个人尽情享受休息日的时候，印象应该有所不同。有人可能还会说，一个人更清静悠闲。

不过，当你真的落单时，可能会感到“难过、难为情”。为什么会产生这样的感觉？我们应该如何面对呢？

孤独不是坏事，寂寞也很自然

我们采访了出版过孤独问题相关书籍的心理学家、心理咨询师、明治大学文学系教授诸富祥彦，他表示孤独绝不是坏事。

——孤独是坏事吗？您对此是什么印象？

我不认为孤独是坏事。我觉得它在生活是非常重要的。许多人和别人在一起时，会有所顾忌，小心谨慎。任何人都是如此，为了摆脱这种想法，活出自我，那就需要独处的时间。

——为什么孤独时会感到难过或难为情呢？

孤独时感到寂寞是非常自然的事情。之所以会觉得是坏事，完全是社会固有观念造成的。从学校教育阶段开始，大家就一直被灌输协作精神是优秀品质、要结交100个朋友、闲暇时间要和大家一起玩之类的思想。

因为这种价值观的作用，独处时间长了，可能就会觉得自己做了什么错事。但我觉得这种想法不太健康。



孤独时感到寂寞是很自然的事情，并非坏事（示意性配图）

——越来越多的人因新冠疫情而感到孤独吗？

我觉得多少增加了一些吧。不擅长与人交往、喜欢独处的人在疫情前就一直那样。不过，有些人不擅长线上沟通，不聚在一起就不觉得与人有过接触，这类人的孤独感可能比较强烈吧。

重视“求助”，倾诉内心的寂寞苦楚

——您认为孤独感及难过存在区别吗？

我认为要分清楚是你主动选择孤独的“选择性”孤独，还是被迫承受的“非选择性孤独”，这两者是不同的。非选择性孤独就会感觉难受，比如，假设有一个没结婚的单身，自己觉得很孤单，这就属于非选择性孤独。

不过，当你听了已婚族的经历后，开始想要享受自由，不再整天认为自己结不了婚了。这样一来，就变成了选择性孤独。但这并不是说只要一拍脑袋换种思路就行了，只有发自内心地这样去想，才会发生变化。



选择性孤独，是发自内心的自主选择（示意性配图）

——有些人无依无靠，是否存在这样难以通过改变内心想法来解决的孤独呢？

我认为存在一定数量的这种情况。但在现代社会，即使没有血缘关系，还是有些人可以去依靠。像我这样的咨询师就是如此。另外，加入社团之后，其他伙伴也会接纳你。不要用固定思维来看待自己，可以试着把自己置身于各种人际关系之中。

你应该鼓起勇气去和别人打招呼，寻求依靠。这种行动叫做“求助（Help-seeking）”，我认为这是在现代社会生存下去的一种必要能力。与其给自己贴标签，不如坦率地吐露苦楚和寂寞，或许由此可以建立起与他人的联系。



需要有勇气，吐露内心的苦楚和寂寞的（示意性配图）

——话虽如此，但感觉社会上单身持有否定态度。

按照中小学灌输的“校园式价值观”，孤独一人往往被视为不合群。但随着年龄的增长，这种情况会发生变化。到了35岁以后，基本上都是独自行动，即使和他人在一起，一般也是偶尔。我认为因顾忌周围的眼光而特意去和别人腻在一起是毫无意义的。

在意周遭眼光的背景原因在于“认可欲求”。趁着年轻努力得到认可，有助于保住自己的一席之地，倒也不无道理；但有些人只会一味地观察身边人的脸色。不如摒弃这种渴望获得认可的欲求，树立起“我不介意别人怎么想，我有自己的价值”这种观念。我将其称为“绝对自我价值感”。



去摈弃察言观色（示意性配图）

——有什么方法来正面对待孤独呢？

或许有点答非所问，我觉得如果不喜欢孤独，那就可以试着和别人扎堆。在现实生活中，有时落单了会觉得寂寞，所以我并不太赞成逞强。如果实在感到寂寞，可以去寻求和别人建立联系，找到可以依靠的人。

但是一些人可能始终无法鼓起行动的勇气。社会上有各种各样的社团、网络和小圈子。或许你也想尝试加入，那就去吧。我经常举办心理学方面的研习会，常有许多新面孔出现。

浅层孤独与深层孤独，如何享受孤独

——请您传授一些享受孤独的要点和方法。

我认为孤独有两种。一种是具有人性解放感的“浅层孤独”，另一种是面对自我的“深层孤独”。英语中表示浅层孤独状态的词是“loneliness”，表示深层孤独状态的词是“solitude”，享受这两种状态的方法有所不同。

享受浅层孤独的门槛要低得多。过去，如果一个人去吃饭、旅行、看电影，人们往往会猜测“那家伙是单身吧”，而现在无论干什么都可以享受其中。比如可以独自旅行，还有那种提供一个人吃烤肉的餐馆；另外你也可以一个人去逛逛神社，或者在网上搜索自己喜欢的美食，然后去尝个遍。我觉得这些选择都不错。



浅层孤独，可以去尽情享受独处时光（示意性配图）

深层孤独需要面对自我。应该思考未来三年如何生活，每周思考一次，一次一小时即可。也不用非得去寺庙或者教堂。找个咖啡馆坐下，试着回忆过去，重新审视自己。虽然这是一个悖论，但我认为如果不和自身的深层孤独建立联系，那就无法与别人展开深层次的人际交流。



深层孤独，是面对自我的时间（示意性配图）

——您如何看待社会和人们对孤独者的眼光？

曾有逃学和待在家里闭门不出的孩子找我做过心理咨询，我感觉他们非常在意周围的人。有个孩子说，他在看小说和读书的时候觉得很充实，而和同龄的孩子在一起就会觉得疲惫。但大家都说“要多交朋友，要去学校上学”，所以只能硬着头皮去做这些事。

闭门不出的孩子也对周围的眼光很敏感。他觉得周围的人都对没有走入社会的自己持否定态度，一直在自我责备。有时候社会上那种“不能不合群”的观念，恰恰是造成问题的原因。或许周围的人应该理解，他们的做法给孩子本人造成了痛苦。

——如果以不健全的理解方式去感受了孤独，应该怎么办？

我觉得维持现状就可以。今天又是一个人、自己没有任何价值……在琢磨这些问题的时候，内心就已经很纠结了。这是在用不正常的价值观打量自己。你越是挣扎情况会越遭，不如维持现有状态，这就是心理学上的最好的应对方法，即正念减压法（mindfulness）。

——请给受到孤独困扰的人们一些建议。

独自一人生活，亦是活出自我。我认为不要迎合周围，应该活出具有自身独特价值的人生。别人是别人，自己是自己。你绝不是为了满足别人的期待而来到这个世界的，你应该有你自己的人生。希望大家能够抱着这样的想法去生活。

孤独时感到寂寞是很自然的事情，绝不是坏事和没有价值的事，你可以把它变成享受独处、面对自我的时间。尽管确实需要一些勇气，但希望大家记住，如果觉得寂寞难耐，完全可以去依靠别人，寻求帮助。

（FNN Prime Online 12月29日刊载。日文原文）

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