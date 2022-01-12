奥密克戎毒株感染病例多为轻症，但应警惕其传染性

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近段时间，奥密克戎毒株在东京也出现了不断扩散之势，针对这一状况，日本首相岸田公布了新的应对方针。

此前，所有奥密克戎毒株感染者均需收治入院，密切接触者也需要在集中隔离点观察，而新的方针规定，为防止出现医疗挤兑，今后将根据症状的轻重程度，灵活采取居家疗养等措施。也有人担心如果感染的是德尔塔等其他毒株，恐怕病情会急剧恶化。

此次，世界卫生组织（WHO）发布了重要报告，就奥密克戎毒株引发的症状，以及其与德尔塔等其他变异毒株的差异等问题发表了新的见解。

那么这些毒株有何区别呢？

首先，德尔塔等早先发现的变异毒株具有入侵肺部的特点，有些病例会出现重度肺炎。而此次的奥密克戎毒株，影响鼻部和咽部等颈部以上部位的病例较多，换言之，多数病例症状较轻，与其他变异毒株相比，住院和死亡风险较低。不过，WHO相关负责人也表现出谨慎态度，称最终定论还需要进一步展开调查。

那么，如果感染了奥密克戎毒株，又不得不与同住家人一起居家疗养时，应该注意哪些事项呢？东京齿科大学教授寺岛毅认为，最需要注意的一点，是奥密克戎毒株具有的强大传染性。

尽管感染了奥密克戎毒株后，通常只会出现咳嗽和流涕等较轻症状，但由于病毒大量聚集在鼻腔和咽部等上呼吸道部位，也就意味着大声说话或咳嗽都容易向周围传播病毒。因此，寺岛毅教授特别强调了严格执行佩戴口罩和室内通风换气等基本防疫措施的重要性。也就是说，不是采取什么新的对策，而是要切实做好一直以来的防疫工作。

尽管WHO报告称重症化风险较低，但绝非零风险，所以一旦出现呼吸困难等症状，应及时联系保健所或家庭医生。

（FNN Prime Online 1月5日刊载。日文原文）

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