飞行汽车，如何解决高空通信传输是关键

Newsfrom Japan

不久之前，中国某企业举行了一场飞行汽车的试乘试驾活动。该款汽车最长续航时间为25分钟，续航里程为30公里，飞行高度40米左右。

如今，各国都在飞行汽车开发领域展开竞争。2021年12月，日本在三重县鸟羽市举行了一次飞行汽车车载导航的实证实验。测试人员用无人机模拟飞行汽车，在机体上安装了可以接收卫星发送的位置信息和气象数据的平板终端，然后进行飞行测试。在导航的指引下，无人机按照安全的飞行路径飞行，大约用时5分钟抵达了2.7公里外的目的地。

不过，有关人士表示，导航的实际应用还面临一些需要解决的重大课题。AirMobility公司总经理浅井尚说：“飞到高空，就将无法使用地面的5G信号，因此必须解决高空通信问题。”

实际上，由于业界普遍设想飞行汽车将在500米左右高空飞行，所以高空的导航和通信成为了一个瓶颈问题。

针对飞行汽车，日本首相岸田在1月4日举行的新年首次记者会上表示，将努力推进相关工作，争取在实际应用方面取得成果。

全球研发竞争愈演愈烈，而要实际投入使用，导航等周边设备如何跟进将是一大关键。

（FNN Prime Online 1月5日刊载。日文原文）

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