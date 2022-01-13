每天检查是否出现症状很重要，居家疗养应警惕重症化风险

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1月9日，东京都单日新增1223名新冠病毒感染者，已连续两日超过1000人。其中有617名感染者已接种过两剂疫苗，即发生了所谓的突破感染，占比达到了50.4%。

上周日本厚生劳动省顾问会议公布了冲绳县的奥密克戎毒株感染者的具体症状。据说类似感冒的症状较多，比如37.5度以上的发热、咳嗽、倦怠感、咽痛、流涕和鼻塞等。另有2%的人出现了此前经常提及的味觉或嗅觉障碍。可以看出，这种毒株与此前的毒株存在一些差异。另外，从数据来看，潜伏时间也变短了。

国际医疗福祉大学教授和田耕治介绍称，此前普遍认为新冠病毒的潜伏期是5天，而奥密克戎毒株的潜伏期变短，只有3天。而且，据说发病前后两天的病毒量较高，处于容易传播的状态，所以比此前的变异毒株更容易快速扩散。他指出，“最重要的是，家人之间平时要互相确认是否出现了症状”。 一旦家人感染了病毒，需要“采取分房而居等措施来保持距离，在症状消失前避免发生接触”。

而居家疗养的不安因素在于重症化风险。日本厚生劳动省列出了一些在居家疗养期间紧急程度较高的症状，其中患者自检项目，包括“唇色发紫”“呼吸急促”“感觉脉搏紊乱”等；然后是家人检查项目，包括“面色明显比平时差”“有别于平时的异常状态”等。如果符合其中任何一项，有必要向医疗机构或卫生所等单位咨询，甚至采取呼叫救护车等手段。

和田教授表示，为可能遭遇的居家疗养做好准备也非常重要，应在家中备好3天分量的食物、退烧片等药品以及体温计等物品。

（FNN Prime Online 1月10日刊载。日文原文）

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