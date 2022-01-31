纸片香皂，疫情中再受关注

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在新冠疫情持续蔓延的背景下，像纸一样纤薄的“纸片香皂”销售额不断增长。虽然这并不是什么新产品，但目前人气高涨，据说甚至有个别企业的销售额猛增到了疫情前的100倍。

纸片香皂再掀热潮，我们就此进行了采访。

在大阪梅田的LOFT，香皂专区里商品琳琅满目，纸片香皂的款式也真不少，有心形的、像吸油纸一样的，还有动画角色造型的等等。

梅田LOFT健康日杂用品区负责人高桥城主管说：“以前我们只销售一种纸片香皂，而现在各家厂商推出了各式各样的产品，我们的卖场也变得更具多样性了。”

据说还有价格低廉或是充满怀旧感的款式，各种纸片香皂层出不穷，而且都很受欢迎。生产纸片香皂的三鸠化学工业公司相关人士介绍称，纸片香皂诞生于大约60年前，最初是经营廉价小零食和小玩具的商店卖给小孩玩儿的。那时候，纸片香皂通常是用固体香皂削出来的，当时女孩子们喜欢把它夹在笔记本里，不时打开闻一闻香味，或者当作小礼物互相赠送，曾经风靡一时。然而，后来随着生产成本的上升，产量出现了锐减。

在卫生意识提高的现在，出现了销售额增长百倍的公司

那么，为什么纸片香皂如今又受到了关注呢？

为了探寻其中的奥秘，采访组来到了位于大阪摄津市的“COCOON香皂工坊”。

COCOON生产负责人相田Kaori说：“拿这款活性炭皂来说，因为添加了具有除臭作用的活性炭，所以做完菜以后，或者处理了鱼虾以后，只要用它洗一洗，就可以消除手上的气味。”

这家制造企业从大约6年前开始生产纸片香皂。据说，包括儿童专用产品和生肖图案产品在内，一共推出了七款商品，销售额猛增到了几年前的100倍。该工坊破例让记者参观了生产过程。

相田Kaori介绍说：“我们使用的油是由橄榄油、椰子油和棕榈油混合而成的。把这种油和烧碱进行混合，然后加入植物精华，比如柿涩精华和绿茶精华。”

制作过程中不加热，原则上采用手工操作。用搅拌器将材料混合均匀，倒入模具内。然后经过45天时间发酵，缓慢降低碱性，最终变成温和亲肤的香皂。

据说过去都是手工切削的，但由于产量跟不上，所以现在采用了切片机，而且正在扩建作坊。相田Kaori说：“疫情期间，人们洗手频率提高了，所以感觉手部皮肤干燥的人士越来越多，于是我们就推测，对温和亲肤香皂有需求的人应该也增多了。”

某纸片香皂生产企业独立实施的调查显示，80%的受访者表示洗手次数比发生新冠疫情前有所增加。同时，大约70%的受访者表示有过想洗手时没有香皂的尴尬经历（UENI贸易公司调查2020年10月 网络调查）

在人们卫生意识日益提高的背景下，不仅是小孩，越来越多成年人也开始使用轻便易携的纸片香皂，这似乎正是其迅速走红的奥秘所在。另外，放入密封袋的话，携带也很方便，在发生灾害等紧急时期，有助于保持卫生，所以日本警视厅灾害对策部门也在主页上介绍了这种香皂的制作方法。

遭遇困境的老字号再次受到关注

2021年8月，经营吸油纸的著名老字号京都“Yojiya”重装开业。过去，它的主要顾客群体是修学旅行的学生和外国游客，但在新冠疫情中，日常销售额锐减了80%以上，经营受到了沉重打击。面对这种形势，他们开始关注20年前生产过的纸片香皂，新设了可以试用商品的体验区。据说，绝大多数体验者最后都购买了纸片香皂，取得了超乎想象的良好效果。

Yojiya集团总经理国枝昴表示：“最大的亮点是一些过去从未在Yojiya购物的顾客也购买了这种香皂。通过纸片香皂，大家了解到我们Yojiya这个品牌除了吸油纸外，还有许多其他日常用品，能够产生这样的宣传效果，十分难得。”

小小的纸片香皂竟然成为了拯救老字号脱离窘境的救星。如此方便好用的小东西，或许今后也会让人爱不释手。

（2021年12月14日播出 关西电视台《报道Runner》节目）

（FNN Prime Online 1月11日刊载。日文原文）

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