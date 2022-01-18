“德尔塔克戎毒株”是真是假？ 重症化风险和传染力如何？

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近日，一则宣称发现了新的新冠病毒变异毒株的消息引起人们的关注。这种变异毒株被命名为“德尔塔克戎毒株”。

该消息源自美国彭博新闻社，顾名思义，它是一种兼有德尔塔毒株和奥密克戎毒株两种毒株特征的新型毒株。报道指出，德尔塔毒株的特征在于重症化风险较高，而奥密克戎毒株的特征在于传染力强。因此人们担心，德尔塔克戎毒株或许不但重症化风险较高，而且传染力也较强。

这种毒株是在地中海岛国塞浦路斯的一所大学内被发现的。现在，塞浦路斯的疫情仍在持续扩大，该大学的教授表示，截止目前总共确诊了25例德尔塔克戎毒株感染者。据称，相较于轻症患者，这种毒株更多见于需要住院的重症患者中，确实符合重症化风险较高的特征。

对此，也有一些欧洲专家表示还“有待观察”，指出发现这种毒株“恐怕是因为在实验室里把德尔塔毒株和奥密克戎毒株弄混了”。而塞浦路斯的研究团队否定了这种技术性失误的推测。

针对这种德尔塔克戎毒株，昭和大学医学系教师的二木芳人说：“即便出现了德尔塔克戎毒株之类的变异毒株，也没什么不可思议的。”不过，有两点很重要。一是感染者会出现怎样的症状，二是要查清其是否具有强于奥密克戎毒株的传染力。

关于德尔塔克戎毒株是否会成为传播扩散的主要毒株，二木老师认为“目前不太可能”，并表示说，今后仍然需要监控奥密克戎毒株是否会反复发生变异。

（FNN Prime Online 1月11日刊载。日文原文）

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