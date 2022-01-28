日本雅虎，员工可在全国任何地方居住办公

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甚至可以坐飞机上班

日本雅虎宣布，将加快推进灵活工作方式，从4月起允许员工住在日本全国任何地方。

下图中的雅虎女员工加藤末那，正在和儿子一起玩耍嬉戏。她去年4月搬到轻井泽，在这个自然环境优美的地方一边带孩子一边远程办公。她说：“现在随时都能给心情充电。我个人感觉工作效率提高了不少。”

日本雅虎于2014年推出了可在任意地点办公的制度，目前90%的在编员工和合同工都处于远程办公状态，公司近日宣布将从4月起允许员工在日本全国任何地方居住。

首席执行官川边健太郎说：“我们将进一步扩充工作场地的选择范围，同时为员工提供可在任何地方办公的系统环境。”

另外，公司取消了此前规定的工作期间每日单程6500日元的交通费报销上限，按照新制度，员工甚至可以乘坐飞机上班。

男员工角谷真一郎在新潟县汤泽町远程办公。他周末帮忙打理家里开的旅馆，从会计业务到打扫卫生，全都一手包办了。角谷说：“最重要的，是我能在年迈的母亲身边生活。对于像我这样情况比较复杂的员工，还有需要照顾老人或抚养孩子的员工来说，最期待就是能够获得足够多的选择。”

日本雅虎首席文化官汤川高康表示：“我们追求的是‘员工的自立’。希望员工主动思考怎样最大限度地提高工作效率、丰富自己的生活，然后灵活利用这项制度，而不是等着公司来安排。雅虎希望通过增加工作方式的选项，更大范围地获取优秀人才。”

有利于吸引数字人才

电视主播三田友梨佳：让我们听一听Caster株式会社首席风险官石仓秀明先生的看法。石仓先生所在的公司已经推行全员远程办公，请问您如何看待此次雅虎的做法？

石仓秀明：雅虎之前也是以远程办公为主，所以看似变化不大，但我认为其实是一次重大变革。按照以前的制度，有事情的时候，需要在上午11点以前到公司，所以实际上，住在能够按时到岗的区域范围内的员工本来也是可以选择远程办公的，而此次改变制度后，就完全没有了居住地的束缚，真正实现了在全国任何地方居住都可以为雅虎工作的状态，意义重大。

三田：像雅虎这样家喻户晓的企业加快推进灵活工作方式，或能对其他企业产生积极影响吧。

石仓：推行不限定工作场所的举措，将有利于吸引供不应求的数字人才。像雅虎这样原本就很受欢迎的企业，此次做出这一决定后，其他大企业应该也会推广这种不限定工作场所的工作方式，以更多抓住数字人才。

三田：如果这样的企业越来越多，可能还会对地方经济产生影响吧。

石仓：我认为只有住在地方城镇的个人能享受好处。因为住在地方城镇的数字人才和其他行业的人才也拥有了既可以为东京的企业工作，又不用前往大都市的新选项，所以应该会有一些人愿意留在本地或回到老家。另外，身在地方城镇也能获得“东京水平”的工资的人越来越多，或许还能拉动当地的消费。

三田：“那么，您认为有哪些需要解决的问题呢？”

石仓：对地方企业来说，这是一个考验。此前的人才之争主要发生在地方企业之间，而今后的竞争对手将是全国的企业。这样一来，从某种意义上而言，在待遇、工作趣味性和工作环境等各个方面，“我们是地方企业”这种说辞就行不通了。

今后，除了改善待遇外，地方企业更应该积极推行远程办公和接纳兼职人员，促使全国各地的优秀人才组成团队，共同开展工作，实现这种转型具有重要意义。

三田：在老家工作的话，比如那些平时需要照顾孩子的父母，就比较容易得到身边亲朋好友的帮助，有利于他们更好地工作。我觉得拘泥于某一地点的工作方式，产生出许多新的可能性。”

（《Live News α》1月12日播出内容）

（FNN Prime Online 1月13日刊载。日文原文）

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