“疫苗发达国家”以色列，开始接种第四剂疫苗

Newsfrom Japan

近日，中东国家以色列启动了第四剂新冠疫苗接种工作，但奥密克戎毒株仍在传播扩散。到底存在哪些课题？我们对此进行了采访。

周六休息日，特拉维夫的街头人流如织。由于政府没有要求民众在户外必须佩戴口罩，所以绝大部分人都没有戴口罩。以色列政府规定，只有在室内商业设施和公共交通工具等场合必须佩戴口罩。一位市民说：“室内肯定要戴，户外就不需要了。”

乍看起来，这里似乎已经恢复了正常的生活，但其实开年以来，该国感染人数急剧增加，目前单日新增感染人数在6万人左右徘徊。市内设有临时的抗原检测站点，我们看到站点前排起了长队，就连本地人也说“从没见过这种阵仗”。

去年12月以后，该国启动了针对60岁以上老年人和医务工作者等人群的第四剂疫苗的接种工作。接种率方面，第一剂疫苗接种率达到了70%以上，第二剂接种率为65%，第三剂接种率约为54%。

一些市民说，“刚刚才打了第三针，没必要频繁打疫苗”“大家都想先观望一下（再决定要不要打第四针）”。尽管民众对接种第四剂疫苗持谨慎态度，但政府宣称疫苗可以避免重症化，计划推进接种工作。

（FNN Prime Online 1月24日刊载。日文原文）

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