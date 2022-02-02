“隐形”奥密克戎毒株是什么？

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英国卫生部门展开调查

针对比奥密克戎拥有更多突变的亚型变种毒株，近日英国卫生部门发布消息称，已开始进行调查分析工作。

目前，在英国造成感染的主要病毒，是奥密克戎的亚种毒株“BA.1”。不过，鉴于国内外“BA.2”亚种感染人数开始增多，英国卫生安全局宣布已经启动相关调查分析工作。

从现阶段的分析结果来看，“BA.2”亚种具有增殖速度高于奥密克戎原始毒株的特点。但专家表示，关于“BA.2”是否比原始毒株更易造成重症化等具体问题，目前仍在进一步分析当中。

无法通过PCR检测辨别

目前在日本肆虐的奥密克戎毒株是被称作“BA.1”的亚种，而在这个亚种基础上发生了更多突变的亚种被称作“BA.2”，俗称“隐形奥密克戎”。

为什么称之为“隐形奥密克戎”呢？

东京大学医科学研究所副教授佐藤佳介绍说，所谓“隐形”，指的是它无法通过PCR检测加以辨别。尽管可以测出新冠病毒是否呈阳性，但如果不进行详细的基因检测，就无法判断到底是不是隐形奥密克戎毒株。

传染力是原始毒株的大约2倍

据佐藤副教授介绍，隐形奥密克戎的特点在于其传染力是原始毒株的大约2倍。一方面难以辨别，另一方面传染力又很高，这就更容易在未能采取有针对性的恰当措施的情况下传播扩散。

已在40多国发现

实际上，已有40多个国家发现隐形奥密克戎毒株感染病例，其中就包括日本。日本厚生劳动省公布的信息显示，截至1月19日，机场检疫部门发现的奥密克戎毒株感染病例中，占10.8%的198例是这种隐形毒株。

以奥密克戎原始毒株感染人数呈减少趋势的丹麦为例，2021年原始毒株感染人数开始增多，现在处于减少趋势。而隐形奥密克戎毒株造成的感染人数从2021年12月开始增加，并很快成为主流病毒，替代了原始毒株。可见其传染力之强，今后，这种隐形奥密克戎毒株也可能在日本进一步传播扩散。

或将出现第七波疫情

佐藤副教授同时指出，“第六波疫情的持续时间可能会变长，也可能会出现由隐形奥密克戎毒株引发的第七波疫情”。关于重症化等问题，尽管目前没有明确答案，但似乎不能放松警惕，重要的是坚持贯彻防疫政策。

（FNN Prime Online 1月25日刊载。日文原文）

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