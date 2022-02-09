超级计算机“富岳”，调查奥密克戎毒株感染风险

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近日，位于兵库县神户市的理化学研究所公布了借助超级计算机“富岳”开展的关于面对面说话时奥密克戎毒株传染风险的调查结果。

“富岳”是连续四次蝉联全球排行榜榜首的超级计算机，目前正在新冠病毒研究领域大显身手。此次，理化学研究所运用“富岳”，就面对面说话等场合的传染风险展开了调查研究。

结果发现，在不佩戴口罩的情况下与奥密克戎毒株感染者面对面说话15分钟，当间隔距离为1米时，大约有60%的概率会被传染。这一数值甚至比德尔塔毒株还要高出15%左右，反映出奥密克戎毒株的传染力之强。

同时，如果感染者佩戴了无纺布口罩，但距离靠近至50厘米以内时，传染概率还会上升10%左右，由此可以看出口罩阻隔飞沫效果的局限性。

（FNN Prime Online 2月2日刊载。日文原文）

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