东京疫情何时“见顶”？

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目前，东京都的病床使用率已经超过50%，而小池知事仍坚持表示将在“综合考虑医疗体系等各种因素的前提下”判断是否请求发布紧急状态宣言，今后的应对工作备受关注。

关于紧急状态宣言，小池知事表示，除了病床使用率外，还将围绕奥密克戎毒株特性展开综合研判，在听取专家意见的基础上发布应对方针。

此前她曾表示，如果病床使用率超过50%，将会考虑请求政府发布紧急状态宣言，但后来又改称将综合考虑重症患者人数等因素后做出判断。

如果用图表来展示从1日开始的单日新增感染人数可以发现，1月1日仅为79人，1月28日增至17631人，短短一个月时间就已经达到了第五波疫情顶峰时期的大约3倍。

之后，由于周末等因素，一度看似趋于平稳，但之后感染人数再次呈现增长之势，多日突破2万大关。

目前人们最为关心的，就是“何时见顶？”“什么时间节点会转为减少”等问题，在此介绍一下采用新方法计算的数据。

从图表来看，2日已经进入上升末期，换言之，已经显示出上升趋势达到峰值，预计2月1日到9日期间感染人数会达到峰值。换句话说，预计进入这个时期以后，感染人数开始转为减少也不足为奇。此项数据是由名为“CATs”的社会学家团体借助人工智能等技术预测得出的。其特点在于，通过每天更新数据，每天的感染人数、人员流动情况，以及社交媒体上诸如“我看到病床使用率上升就不出去玩了”之类的帖子数量，还有居酒屋和卡拉OK等娱乐信息搜索量来演算，如果数量减少，就会推测发生了相应的行为变化。

人工智能针对不断变化的情况进行实时计算，根据今后的情况变化，预测数据也可能发生变化。同时，推算中还参考了被认为已经见顶的世界各国的感染情况数据。从中可以发现，顶峰前后各45天，也就是90天，大概3个月一波疫情就会平息，CATs套用这一规律观察日本的第六波疫情，预测或许在3月左右第六波疫情将会终结，而未来一周的新增感染人数，将是关注的重点。

（FNN Prime Online 2月2日刊载。日文原文）

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