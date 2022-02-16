超级计算机“富岳”：佩戴无纺布口罩，仍有感染奥密克戎毒株风险

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东京单日新增感染人数依然居高不下。在这样的形势下，一份关于奥密克戎毒株的最新模拟研究报告备受关注。

2月2日，理化学研究所公布了使用超级计算机“富岳”开展的最新模拟研究结果。该研究针对佩戴无纺布口罩和不佩戴口罩两种情况下，与感染者面对面说话15分钟时的传染风险进行了比较。同时还针对举办活动时，佩戴和不佩戴无纺布口罩两种情况的传染风险进行了比较。

佩戴口罩可以防止飞沫飘散

研究人员对不佩戴口罩与奥密克戎毒株感染者面对面说话15分钟的情况进行了模拟研究。设定奥密克戎毒株的传染力是德尔塔毒株的1.5倍。结果发现，飞沫迅猛地扩散到了前方广大区域。

如果正常说话都会造成如此大量的飞沫飘散，那么可以想象，大声说话时飞沫的扩散程度将会更厉害。

那么，佩戴了口罩的情况又会如何呢？

再对佩戴口罩与奥密克戎毒株感染者面对面说话15分钟的情况进行研究。设定奥密克戎毒株的传染力是德尔塔毒株的1.5倍。结果发现，虽然可以看到一些飞沫，但飞沫量明显少于不戴口罩的情况。

不戴口罩与奥密克戎毒株感染者面对面说话，感染概率约为60%

首先，研究人员发现，如果不戴口罩与奥密克戎毒株感染者面对面说话15分钟，在保持两米距离的情况下，最高大约有60%的概率会被传染。

如果佩戴口罩与奥密克戎毒株感染者面对面说话15分钟，但距离在50厘米以内时，传染风险将会升高。不过，如果保持2米的社交距离，那就几乎没有传染风险。

针对此次模拟研究的结果，我们采访了东邦大学传染控制学教授小林寅喆。

小林教授说：“关于这个奥密克戎毒株，之前也说过，比飞沫传播更远的微粒，也就是所谓的气溶胶，多少都会透过口罩逸散到外面。如果距离较近，那么吸入的可能性就会变大，进而被传染。不过，通风换气状况等因素会产生较大的影响，所以希望大家明白，这终究只是本次实验条件下得到的结果。”

尽管奥密克戎毒株的传染力极强，但比较之后还是会让人重新认识到佩戴口罩的重要性。

举办活动时的传染风险如何？重要的是保持距离

另外，研究人员还做了举办活动时的模拟研究。假定有感染者坐在最后一排，当其与右侧邻座说话时，飞沫会呈现出下图那样的传播扩散状态。

研究发现，如果不佩戴口罩，飞沫会飘散至其前方两排甚至更远处，波及周围许多人。但如果佩戴了口罩，飞沫只会飘散到右边邻座的附近。

然后再来看一下佩戴口罩且保持了社交距离的情况。

可以发现，飞沫不会直接触及周围人员，传染风险大大下降。

上述研究结果再次提醒我们，不佩戴口罩说话，传染风险是非常高的。

（2月3日《Mezamashi8》栏目播出内容）

（FNN Prime Online 2月4日刊载。日文原文）

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