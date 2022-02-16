奥密克戎毒株，在皮肤或物品表面也可以长时间存活

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在新冠疫情持续蔓延的背景下，近日一份关于奥密克戎毒株特点的最新研究报告引起了关注。该报告称，奥密克戎毒株比过去发现的毒株更加“顽固”。

京都府立医科大学广濑助教的研究团队，针对奥密克戎毒株附着在物品表面可以存活多久的问题展开了调查研究。

在新冠疫情发生之初，病毒在物品表面的存活时间也曾引发过热议，当时的研究结果显示，原始毒株在人体皮肤表面可以存活9小时，在塑料物品表面大约可以存活2.3天。

此次针对奥密克戎毒株实施的调查对象，同样选择了人体皮肤和塑料物品。结果显示奥密克戎毒株在皮肤上可以存活21小时，几乎相当于一整天的时间；同时，在塑料物品表面存活时间大约为8天，也就是一周以上。

广濑助教指出，与此前的毒株相比，奥密克戎毒株可以在各种环境下生存，“已经变得更加顽强”。这可能是导致奥密克戎毒株快速蔓延的一个重要原因。

关于病毒附着在物品表面的问题，1月份中国出现了这样一个案例。

1月15日，北京市首次发现一名女性感染了奥密克戎毒株，后来北京市发布消息称，从该女子接收的来自加拿大的国际邮件中检测出了奥密克戎毒株，判断该邮件是感染源。那么是否真的有可能通过邮件传染呢？按照中国媒体的报道，邮件于1月7日从加拿大寄出，该女子于4天后的11日收到邮件。但根据日本国立传染病研究所的防疫指南，尚未发现病毒在纸箱表面存活24小时以上的情况，那么如果经过了4天，恐怕在纸箱表面不太可能存活。加拿大政府也对中方“异常的思维方式”提出了质疑。

广濑助教说，虽然飞沫感染的风险更大，但也可能发生接触感染，由于奥密克戎毒株十分顽固，所以经常清洗随身物品、勤洗手和消毒具有重要意义。

尽管过度敏感的做法不可取，但经常仔细地清洗双手30秒以上、酒精消毒、养成好习惯的意识应该还是非常必要的。

（FNN Prime Online 2月8日刊载。日文原文）

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