疫苗效果，因饮酒习惯而减弱

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目前，日本的第三剂疫苗接种工作进展迟缓，截至2月8日，日本民众加强针接种率仅为7.2%。在这样的背景下，一份名为《饮酒对接种疫苗的影响》的研究报告受到关注。

国际医疗福祉大学的研究团队在1月末对187名接种了第三剂加强针的20到79岁民众实施了调查。

针对其中每周饮酒数次以上的有饮酒习惯者和没有饮酒习惯者，研究人员将两者接种后的抗体量进行了对比。结果发现，有饮酒习惯的人抗体量平均比没有饮酒习惯的人低15%。换言之，有饮酒习惯的人比没有饮酒习惯的人更容易感染和发生重症化。

那么，为什么喝酒的人抗体量会减少呢？为此我们采访了正在开展相关研究的藤田烈副教授。他指出，几乎所有免疫细胞都集中在肝脏和肠道等部位。换言之，饮酒会造成肝功能下降，以及肠道负担增加，于是就阻碍了抗体浓度的上升。

此外，通过本次研究也了解了接种第三剂加强针的具体效果。首先，关于接种第三针后抗体量增加程度的问题，对接种前后进行比较后发现，20到79岁人群平均增加了33倍左右；而且，年龄越大，效果越好，60到69岁人群增加了大约49倍，70到79岁人群更是增加了大约89倍。另外，此次研究没有发现接种第三针后产生的抗体量，因性别而存在高低差异的情况。

藤田副教授称，接种第三针可以切实提升抗体量，呼吁各年龄段人群尽可能接种加强针。

（FNN Prime Online 2月9日刊载。日文原文）

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