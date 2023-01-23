“车站时钟”将消失？JR东日本铁路公司计划拆除大约500个站内时钟

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自2021年11月以来，JR东日本铁路公司一直在推进拆除车站内设置的时钟的工作。公司称，截至2022年1月26日，已有22个车站（山梨县20个，神奈川县2个）完成此项工作。据悉，今后将花费10年左右时间，拆除该公司业务辖区内三成（大约500个）车站的时钟。



尚未拆除时钟的车站（提供：JR东日本八王子分公司）

平时应该有很多人都会看一看站内的时钟，为什么要拆除呢？针对这一做法，乘客们又表达了怎样的意见呢？我们向JR东日本铁路公司的相关负责人询问了拆除时钟的理由，也听取了乘客的声音。

拆除车站内时钟的理由

——拆除时钟是从什么时候开始的？

2021年11月开始的。

——拆除对象车站有多少？

大约500个车站，占到JR全部车站的30%。

——选择拆除对象时的判断标准是什么？

我们是结合“时钟的老旧程度”“车站使用情况”“减轻保养维护负担”等因素，在进行了综合考虑后做出判断的。



拆除了时钟的车站（提供：JR东日本八王子分公司）

——为什么要拆除车站内的时钟呢？

为了实现铁路的可持续发展，有必要进一步控制维护更新投资（即设备维护管理和更换老化设备的费用）和削减运行成本（即维护、管理铁路的成本）等固定费用。同时，在生产人口处于减少趋势的背景下，要确保从事维护保养工作的人手也是一个问题。因此，在确保安全的前提下，我们正在依据具体的使用情况，更加积极地推进设备小型化（即设备精简化、效率化）和调整低运转率设备（即使用频率较低的业务用设备）等工作。

其中之一就是“车站时钟”。长期以来，作为通知列车发车和到站时间的辅助设备，本公司在车站内的必要场所都安装了时钟，在综合考虑了“手机等电子设备已经普及，多数乘客可以自己确认时间”“车站使用情况”“减轻保养维护负担”等因素后，针对需要更换和更新时钟的部分车站，我们决定不再重新安装。



削减成本（示意图）

——车站时钟产生多少成本？

车站内安装的时钟可以自动校正时间。而且，即使是站内地下等电波传输不畅的地方，我们也布设了通信电缆，保证所有时钟时间的统一。时钟和通信电缆需要定期更换以及故障维修，这都要花费一定的成本。

——如果拆除大约500个车站时钟，可以削减多少成本？

粗略计算一年大约可以减少3亿日元左右的开支。

乘客表示“在站内无法确认时间，不方便”

——针对拆除时钟的做法，乘客有什么意见？

有些乘客表示“在站内无法确认时间，不方便”，等等。

——公司方面如何看待乘客的意见？

我们明白可能会给乘客造成一些不便，但希望大家能够给予理解。

——计划用多少年的时间拆除剩下的时钟？

未来计划用10年左右的时间推进这项工作。

——是否考虑将来最终会拆除所有车站的时钟？

现阶段没有这样的计划。

JR东日本铁路公司正在推进的拆除车站时钟工作，不禁让人感到，随着时代的变迁和生活方式的变化，车站时钟的意义也正在发生变化。迄今车站内悬挂时钟是习以为常之事，而JR的举措或许意味着这种“常态”今后会发生变化。

（FNN Prime Online 2月15日刊载。日文原文）

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