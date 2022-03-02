最新“包装”技术，亮相国际包装展

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近日，东京国际会展中心正在举办“东京国际包装展JAPAN PACK2022”，这是一个宣传介绍包装设备和相关技术的展会。记者在这里近距离采访了一种可以减轻环境负担新型包装技术。只见一台机器正在有节奏地给塑料瓶贴标签，仔细一看，标签并没有用衬纸；分装短意面的机器，也做到了包装袋的“尺寸最佳化”。

当前，如何削减环境负担，成为了包装行业的紧迫课题。

大日本印刷公司等企业正在加紧研发的一款密封纸餐盒，餐盒部分使用了纸质材料，相比普通容器，可以减少大约90%的塑料材料。而且，这款餐盒还可以封入氮气保持食品鲜度，而传统纸盒就难以做到这一点。

大日本印刷公司包装业务部的足立哲也说：“跟新冠疫情也不无关系，生活垃圾增多，尤其是体积大占地方的塑料垃圾增加，我们这款产品或许可以为削减这类垃圾发挥作用。”

另有一款名为“可持续包装生产线”的机器，可以采用100%纸质材料进行包装。包装纸上没有塑料膜，仅在需要的地方涂上粘合剂进行包装。据介绍，在向纸质材料转型上，考虑到设备投资和功能方面存在的问题，所以厂家通过调整，使既有的其他材料也能得到兼用。

大森机械工业公司营销本部国际部的江黑忍表示：“将来应该还会出现替代纸质材料的新材料，作为包装设备厂商，我们需要不断推出新的包装形态和包装材料。”

4月，日本即将施行新的法律，要求企业等单位减少使用一次性塑料制品。面对这一情况，各家企业都在加紧展开相关应对工作。

（FNN Prime Online 2月17日刊载。日文原文）

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