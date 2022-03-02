黄金期货交易价格创新高

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时隔大约1年半后创出历史新高

受到乌克兰局势的影响，被视为“安全资产”的黄金价格进一步上涨，创出了历史新高。俄罗斯的军事进攻令人们的紧张不安情绪不断升温，整个金融市场充满警惕感的背景下，黄金愈发受到买家的追捧。

黄金期货标准合约价格一度升至每克7040日元以上的高位，创出了大约一年半以来的最高值。

据分析，近段时间股市下跌和全球通胀情绪升温也推动了投资者们加快购置黄金这种“安全资产”的动作。

甚至有市场人士表示，“受乌克兰局势影响，黄金还有可能进一步升值”。

“通胀风险”更胜于地缘政治风险

三田主播：您如何看待金价的上涨？

经济分析师马渊磨理子：从历史上看，一旦“地缘政治风险”升高，作为安全资产的黄金价格就会上涨，这属于教科书式的经典波动。目前，包括金价的上涨在内，乌克兰的紧张局势已对各种市场产生了影响。比如，加速原油价格的上涨，而且，俄罗斯和乌克兰都是小麦和大麦等作物的主要出口国，恐怕全球食品价格还会进一步上涨。

三田主播：关于今后的金价走势，似乎有必要关注乌克兰局势的发展？

马渊磨理子：有道是“乱世黄金”。一旦地缘政治风险升高，大家就会买入黄金，反过来如果风险消退，回归平常状态，金价就会趋于回落。而相较于地缘政治风险，通胀风险是预测未来金价走势的更重要因素。比方说，现在美国疫情的反作用力导致经济强势反弹，针对物价上涨和通货膨胀的忧虑情绪正在加剧。人们可能会为了规避持续通胀的风险而买入黄金。

三田主播：持续通胀情况下，为什么大家会在各种投资对象中选择黄金？

马渊磨理子：通货膨胀本来指的就是商品价值上涨的同时，货币价值下跌这样一种货币贬值现象。通胀加剧后，如果一直维持货币资产，名义价值就会缩水，对此感到不安的投资者会选择持有黄金，现在已经出现了一些这样的动向。这也是市场对“通胀风险”忧虑情绪升温的表现，大家担心即使美国上调利率也无法遏制物价上涨。市场上存在黄金、股票、债权和加密资产等各种投资对象。

随着世界局势的变化，资金在某些时候会流向安全性最高，最有可能获得回报的投资对象。

三田主播：金价到底还会涨到多高，两大风险因素的走向值得关注。

（2月21日《Live News α》栏目播出内容）

（FNN Prime Online 2月22日刊载。日文原文）

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