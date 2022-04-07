骨灰变“钻石”，“钻石葬”在日本受到关注

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将故人的骨灰做成钻石珍藏。这种悼念逝者的方式在推特上引发了反响。

漫画家MitsuPongPong在推特上分享了一张熠熠生辉的钻石照片，并配文：“我一直期待着您回家！太美了吧，爸爸！”。其实，这颗钻石是用她2021年5月去世的父亲的骨灰做成的。

她的父亲患有多系统萎缩症，生前一直在同这种使身体逐渐无法动弹的疾病做斗争。他曾说不要葬礼和坟墓，并期望“去国外看看，用油画画下所看到的风景”。

父亲去世后，MitsuPongPong得知了瑞士企业欧歌丹沙（ALGORDANZA）推出的“纪念钻石”服务：将逝者的骨灰制成钻石，送给遗属。推文照片中的钻石就是由这家公司制造的。据她介绍，钻石大小为0.3克拉，花费约80万日元（约合人民币4.2万元——译注）。



在父亲临终时刻，孙子孙女们陪伴在他身旁（提供：MitsuPongPong）

钻石呈美丽的蓝色，切割工艺十分精湛。许多网友在这条推文下面评论道：“好厉害……我才知道骨灰竟可以做成钻石！”“真美啊”等等，目前，已经获得了超18万次点赞（截至2月22日）

“如果我死了，请将我和钻石一起火葬”

MitsuPongPong的父亲生前表示不要坟墓，那么最终是怎样的来龙去脉而选择了“钻石葬”呢？首先，我们就选择“钻石葬”的理由和钻石的保管方式，对她进行了采访。

——您是为什么想把骨灰做成钻石的呢？

我在搜索“将骨灰盒放在家中供奉”的时候，得知了“钻石葬”。如果做成饰品戴在身上，就仿佛父亲一直陪伴在身边一样。听说是送到瑞士制造，这就如同父亲去国外转了一圈，然后悠然自得地回到家中一样，因此也让我感到非常宽慰。疾病恶化使他的身体无法动弹，所以我觉得现在可以以这种形式，让父亲自由自在地出去换换心情再回来。

——您父亲是个怎样的人？

父亲是个强大的人，年过花甲，萌生了对艺术的兴趣，便进入美术大学读书。同时，他也很喜欢孙子孙女，把爱毫无保留地倾注到了他们3个身上。发病前，他总是充满活力。但病魔来势汹汹，急剧恶化，只得住院接受治疗，不过，在最后的日子里，我们希望能在父亲身边，让他和最爱的孙子们一起度过，所以改为居家医疗护理。



父亲的作品。左上是自画像（提供：MitsuPongPong）

——见到钻石时，您的心情是怎样的？

我当时非常高兴，在心里说：欢迎回家！。因为父亲真的很喜欢孙子孙女，能回到家里，听见孩子们声音，他应该也很高兴吧。我打算把钻石镶入项链或戒指，一直戴在身上。如果孩子们未来不提出想戴的话，那么我打算等我死的时候，和父亲的戒指一起火葬。如果家人不觉得是负担的话，那么我自己“变成”钻石也不错。我打算在死前能为此存一笔钱。

骨灰中的“硼”使钻石呈蓝色

推特网友中，有人对骨灰可以做成钻石一事感到吃惊。其具体流程是怎样的？我们为此采访了欧歌丹沙日本公司的负责人，向他了解了这一服务的详情。

——请介绍一下骨灰是如何做成钻石的。

天然钻石是碳在大自然的高温高压条件下形成的。我们制造的“纪念钻石”，是将骨灰中的碳提取出来，在人工模拟的高温高压环境中制造出合成钻石。在硬度、光泽等方面与天然钻石没有区别。

只要骨灰的量足够，那么便能够制造出纯骨灰的钻石。目前，制造一颗钻石需要至少400克骨灰，这大约相当于成年男性骨灰的四分之一到三分之一，当然，这也要看体型等个体差异，具体比例会因此而有所不同。如果骨灰灰量不足，那么添加一定碳成分来制造也是可能的。



钻石制造原理和制造机器（提供：欧歌丹沙日本公司）

——用骨灰制造的钻石是什么钻石？

我们制造的“纪念钻石”是合成钻石（人造的真钻），其材料成分和天然钻石是完全相同的。不过，宝石专家能鉴别出它不是天然钻石。“纪念钻石”在送到顾客手中时，会附带鉴定证书，明确标注该钻石为合成钻石。

欧歌丹沙的“纪念钻石”一般呈蓝色。天然钻石中也有青蓝色的，但十分稀有。“纪念钻石”的蓝色，是由骨灰所含的“硼”元素自然着色而成的。我想，这可以说是故人所特有的美。



“纪念钻石”因“硼”而呈蓝色（提供：欧歌丹沙日本公司）

——为什么订制的顾客很多？

我们每年大约有180到200个订单，其中，来自突然去世或英年早逝者家属的订单比较多。他们应该是在失去至亲骨肉的悲痛中，产生了一种强烈的愿望，那就是希望把逝者身体的一部分以一种美丽的形式留在身边、戴在身上。

近年来，“钻石葬”（指将全部骨灰都用来制造钻石的情况）越来越多。随着少子化进程加速，以及离开故土、定居他乡的人的增加，许多人都对未来的墓地管理问题抱有不安，这已是众所周知的事情。而“钻石葬”则无需建墓，做成钻石后不会余下骨灰，也不会造成法律问题。

费用为52万至272万日元

——通常大约需要花费多少钱？

一般情况下可以制造0.2到1克拉的钻石，根据大小费用有所不同。0.2克拉和结婚戒指上的大小差不多，制造费用是52.8万日元（约合人民币2.8万元——译注）。1克拉的费用是272.8万日元（约合人民币14.5万元——译注）。订制时需预支费用的50%，制作完成后收取另一半。另外，我们还提供饰品加工服务，费用是另计的。

——除了骨灰，其他可以制造钻石的还有什么吗？

只要含有碳，便能制作钻石，因此除了骨灰外，使用毛发也可以。

此外，欧歌丹沙还在德国成立了名为Semper Fides的兄弟公司，专门提供制造宠物骨灰钻石的服务，我们同样也是其在日本的联系窗口。



用头发也能制成钻石（提供：欧歌丹沙日本公司）

——还能制成钻石以外的其他宝石吗？

不可以。不过，如果在骨灰中混合其他物质，可以加工成类似石头的摆件，这类的纪念物品制造服务我们还有其他多种选项。

MitsuPongPong表示，自己没能在父亲生前与他具体讨论过身后之事，不过她说：“最好能选择一种逝者和家人都接受的安葬方式。自己希望怎样度过人生并以什么形式结束一生？这样的问题，我认为应该与家人伴侣敞开心扉地交流和分享。”

无论是建造坟墓，还是将骨灰做成钻石，其中包含的对故人的思念之情是相同的，它们都是葬礼或后事的一种形式。

（FNN Prime Online 2月23日刊载。日文原文）

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