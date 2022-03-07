日本高中的家庭课，增加金融教育内容

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在日本即将把成人年龄下调至18岁之际，东京的高中推出了让学生学习如何与钱打交道的金融课程。

22日，东京一所高中正在上金融课。

老师问：“一套价格约6亿日元的房产，每月需要还多少贷款？”

学生答：“149.1万日元”。

老师又问：“每月要还那么多！？那么年收入需要达到多少？”

学生答：“8000万日元左右。”

为什么高中生要学习金融知识呢？背景原因在于日本将下调法定的成人年龄。

此前，法定的成人年龄是20岁，修订《民法》后，4月1日起成人年龄将下调至18岁，从此以后，年满18岁即可在无需征得监护人同意的情况下办理信用卡，而允许取消未经监护人同意的开卡合约的年龄范围为18岁以下。

配合法定成人年龄的下调，文部科学省修订了高中学习指导纲要。为了避免年轻人被卷入纠纷的风险，从2022年度起，高中生需要在家庭课的课程中学习金融产品和资产积累等知识，金融教育将成为必修课。

一名上了金融课的学生表示：“以前都是爸爸妈妈在身边保护，在做各种选择的时候都会给我很多帮助，18岁以后就必须自己做决定，考虑到这一点，我觉得像今天这样学习金钱方面的知识，是一个非常好的机会。”

培训机构Financial Academy的讲师小野原熏说：“企业的话，肯定会希望把相关制度解释得更加好懂一些。但愿这些更年轻的孩子们能够对投资产生兴趣，主动去进一步地学习。”

另一方面，成人年龄下调后，就可以开设证券账户，甚至买卖股票，互联网券商对此充满了期待。乐天证券公司副社长兼执行委员会清野英介说：“年轻人还是对坐到证券公司的门店里，面对面交流的形式有所抵触。无论在任何时候任何地方，只要自己愿意，就可以开始操作，而且可以从很小的金额做起，这或许就是互联网券商特有的方便之处吧。”

该公司计划从4月1日起，允许18岁以上民众在无需征得监护人同意的情况下开设账户交易，今后将在发布投资和金融等信息方面投入更多力量，力争吸引更多20岁以下的客户。

年轻人们能否掌握关于金融机制的知识，正确理解相关风险？金融相关教育的重要性似乎还有待不断提升。

（FNN Prime Online 2月23日刊载。日文原文）

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