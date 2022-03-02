3月掀起涨价潮——冷冻食品、厕纸、煤气电力，通通涨价

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“居然要涨价那么多”“伤脑筋啊。心疼钱包啊”——记者在街头听到了许多类似这样的声音。

从3月开始，包括食品、生活用品乃至水电燃气费在内的各个领域，都将掀起涨价潮，直接冲击百姓生活。在家庭开支负担将会增加的背景下，在涨价潮到来之前囤积一些用品也是节省开销的一个选择。

那么，具体是哪些商品将会涨价呢？

玛鲁哈日鲁公司3月1日交货的秋刀鱼和青花鱼等家用罐头产品将涨价大约3%到15%不等。

同时，冷冻食品价格的涨幅最高也达15%。

日冷食品公司还将把部分家用冷冻蔬菜的价格上调大约8%到15%。

另外，食用油方面，昭和产业公司的菜籽油和色拉油等产品，平均每公斤涨价40日元以上。

蛋黄酱方面，丘比公司将把建议零售价格从402日元上调至436日元；味之素公司旗下产品将涨价大约3%到9%不等。

不过，囤积的时候需要注意一些问题。

All About网站生活节约顾问矢野Kikuno说：“可以在记事本或者日历上标注好最佳品尝期限前两周或者前一个月的日期，以防忘记时间导致过期。”

涨价潮还会波及日用品。3月22日起，大王制纸公司的纸巾和厕纸等产品将涨价15%以上。

此外，九家主要电力公司将上调电费，东京电力公司辖区内的标准家庭用户单月电费上涨283日元。

东京燃气等四家主要城市燃气公司3月起也将把标准家庭用户单月燃气费上调168日元至229日元。

矢野Kikuno说：“比如把不需要照明的房间的灯关掉，在打开暖气之前多穿一件衣服等，我觉得只能通过这些办法来节省开支。”

（2月23日《MezamashiTV》栏目播出内容）

（FNN Prime Online 2月23日刊载。日文原文）

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