黄金收购价突破历史新高

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黄金一直被誉为可以稳定保值的资产。近段时期，许多人开始踊跃出售黄金。记者来到从事贵金属和奢侈品收购业务的二手奢侈品经销商“Kome兵”店内。

一位60多岁的女士带来了黄金项链等贵金属，据说已经闲置了一段时间。经工作人员评估，项链和手镯等首饰总共卖出了136700日元，和购买时相比，几乎翻了一倍。这位女士表示：“我听说现在金价涨了，觉得是个好机会，还真是卖出了超过预期的好价格。”

另一位女士也带来了嵌有珍珠的铂金戒指。店员说：“本店按PT900的价格进行收购。您这款戒指评估价为36500日元。”

前来出售黄金和铂金物品的顾客络绎不绝。现在这些贵金属的价格已经达到了前所未有的高位。

据悉主要原因在于乌克兰局势。在全球前景不明朗的时期，作为保值资产的贵金属也备受关注。进入2月以来，田中贵金属工业公司的黄金收购价格持续上涨，2月22日升至每克7687日元，已经连续两日创出历史新高。本周，甚至还有顾客来Kome兵的门店出售金条，收购价格约为150万日元（200克）。

Kome兵公关部经理横井一雅表示：“公司内部也很惊讶，感叹最终还是突破了历史新高。有关贵金属交易的咨询量正在不断增长。今后一段时间应该会有更多顾客前来出售黄金。”

（FNN Prime Online 2月23日刊载。日文原文）

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