无纺布口罩，人气TOP5

Newsfrom Japan

未来一段时间我们在日常生活中还要继续坚持佩戴口罩，很多人现在为了外形好看，喜欢选购带有颜色的口罩。

这里，我们就为大家介绍在日本雅虎购物频道最受欢迎的5款无纺布口罩（2月20日统计排名）。

23种颜色 最受欢迎的是？

第五位是WEIMALL的“彩色无纺布口罩 Yawaraka Mask”（498日元）。使用优惠券后，50枚装仅售398日元。

共有23种颜色，其中蔷薇色、蜜糖色等，可以很好地衬托出脸部的气色和血色。

据说最受欢迎的是“紫丁香灰”，和面部肤色的亲和效果一目了然。

SHARE TOPI网站学生报道员田边萌夏说：“还有更让人惊喜的。这款口罩内侧也有颜色，沾上彩妆也不显眼，很好用。”

口罩内外侧一目了然，橡胶带柔软不会勒疼耳朵

第四位是Royal的“柔软无纺布口罩”（395日元）。使用优惠券后，16种颜色51枚装仅售345日元。

这款口罩最大的特点是内侧为白色，内外区别一目了然。

第三位是CINC SHOP的“彩色无纺布口罩”，使用了宽条橡胶带，因此长时间佩戴耳朵也不容易感到疼痛（50枚装399日元，无单独优惠券）。

3D立体设计口罩

第二位是CINC SHOP的“四层立体无纺布口罩”（50枚装698日元，无单独优惠券）。

这款口罩是四层结构，内侧材质柔软亲肤，外侧以强韧的无纺布保持形状。

同时，由于采用了3D立体设计，可以避免嘴部接触口罩，这样既保证了呼吸顺畅，又不易破坏妆容，很受消费者欢迎。



SHARE TOPI网站学生报道员田边萌夏说：“这款口罩在设计上，为内侧保留了一定空间，便于呼吸。”

四层结构，三种尺寸，内侧也有颜色，

第一位是WEIMALL的“立体四层无纺布口罩Jewel Flap Mask”，有多种颜色可供选择，20枚装限时促销价398日元。

这款口罩也是四层结构，内侧有颜色。

包括7种气血色在内，共有19种颜色。

尺寸大小有三种，除了男女通用的“普通版”外，还有“偏小版”和“儿童版”。

希望以上的介绍能为您挑选口罩颜色和样式提供一些参考。

（《Mezamashi TV》栏目3月4日播出内容）

（FNN Prime Online 3月4日刊载。日文原文）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]