相比电子阅读，纸质阅读令“理解能力”更胜一筹？！

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有研究指出，相较于在智能手机上看电子书，读纸质书时“理解能力”更强

随着电子书的普及，手机阅读逐渐成为读书的重要方式之一。不过，今年1月31日，日本昭和大学的本间元康讲师和泉崎雅彦教授的研究团队发表了一项令人深感兴趣的研究结果，认为与手机阅读相比，读纸质书时“更容易记住内容，理解能力更强”。该研究成果的相关论文刊登在《科学报告》(*1)上。

研究团队让34名学生用纸质版或手机电子版阅读作家村上春树的小说节选，并设置了10道考察记忆和理解能力的题目，例如主人公看到的风景、出现在小说中的公司名称等，让学生阅读完成后作答。

每题为1分，评分后结果显示，阅读纸质版的学生，平均得分为8.9分；阅读手机电子版的学生，平均得分为7.4分。

基于上述结果，研究团队分析指出，与手机阅读相比，读纸质书时“更容易提高记忆力和理解力”。那么，这其中的原因是什么呢？

此外，该研究还发现，阅读“纸质书”的过程中，实验参与者“叹气（深呼吸）”的平均次数为3.3次，“手机阅读”则为1.8次。“叹气（深呼吸）”往往给人消极印象，其次数会影响对书籍内容的理解吗？

就此，我们来听听昭和大学医学院生理学讲座机体调节机能学专职讲师本间元康是怎么说的。

开展研究的契机是“深深叹气的女性”

——您开展这项研究的原因是？

我工作时曾有一位邻座女性，经常有一定规律地深深叹气，我很想知道她为什么总是叹气，因此开始了研究。

在查找先行研究的过程中，我了解到虽然叹气在社交中给人带来消极印象，但在认知功能层面却具有积极作用，这更加激发了我的兴趣。

现在想来，或许正是这种下意识的叹气，提高了她的工作效率。

——这项研究是什么时候开始的？

构思从2019年6月开始，实验是在2019年11月至2020年1月之间进行的。

——研究对象是昭和大学的学生吗？

研究对象来自校外，不过都是大学生。

——研究中使用的“村上春树的小说”是指哪本？

我们安排实验参与者阅读了《挪威的森林》和《没有色彩的多崎作和他的巡礼之年》这两部小说的节选。

——为什么选用村上春树的小说？

因为村上春树是世界知名作家，而且我们认为这样更便于人们想象实验内容。

选择同一位作家的小说，是考虑到作者不同可能会对实验结果产生影响，因此我们希望尽可能地控制此类变量。



示意图（读书）

——让学生们阅读的小说片段有多长？

从两部小说中均节选了日文约3000字。

——阅读纸质书和手机电子书时，有时间限制吗？

没有时间限制。

后来的分析证实两种阅读方式没有时间长短的差异。

—— 有关“记忆和理解能力”的出题，具体是什么？

例如，“主人公到过的机场名称是？”“主人公每天必做的事情是？”这类问题，是有5个选项的选择题形式。

读纸质书更有利于提高“理解能力”的原因

——在本次研究中，“叹气（深呼吸）”是指怎样的状态？

在本次研究中，我们将每位参与者平均呼吸换气量的2倍定义为“叹气（深呼吸）”。



示意图（叹气）

——与“手机阅读”相比，读“纸质书”的人得分更高。这其中的原因，您认为是什么？

迄今已有多个研究表明，在阅读理解力测试中，与“纸”相比，使用“电子设备”时会出现成绩下降。因此，本次研究以“‘为什么’使用电子设备会在阅读理解测试中造成成绩下降”为主题，从呼吸和大脑活动的角度进行了研究探讨。

研究结果表明，与“读纸质书”相比，“使用手机阅读”时叹气（深呼吸）的次数较少，大脑前额叶皮质的活动量增加，在回答与记忆和阅读理解相关的问题时，正确率降低。

基于得分，我们分析认为，“使用手机阅读”时，大脑前额叶皮质处于过度活跃状态；而“读纸质书”时，叹气（深呼吸）会抑制这种过度活动，从而对认知功能产生积极影响。

——大脑前额叶皮质的过度活动导致阅读理解成绩下降，这是为什么？

举例来说，目前已有研究发现，精神分裂症患者即使在与健全人回答相同问题时，脑活动量也显著高于健全人，成绩往往会下降。可以推断，这种情况下患者的大脑处于过度活动状态。

也就是说，冗余的大脑活动可能降低了人的工作效率。我们认为，本次结果也是同样的机制造成的。

——在阅读纸质书时，深呼吸次数更多。您认为其原因是什么？

已有先行研究表明，蓝光会造成精神压力并且对学习功能带来负面影响。另有先行研究还发现，蓝光会强制持续人的注意力。

我们推测，本次实验中也存在同样的情况。手机的蓝光影响了大脑机能，强制性地使注意力不断增强，对深呼吸的频率产生了不利影响。不过，目前尚未对蓝光这一因素开展实验，这将是今后的研究课题。



示意图（用手机读书）

——“叹气（深呼吸）”的频率是如何影响读书效果的？

有先行研究指出，“叹气（深呼吸）”能够重置紊乱的呼吸节奏，此外，动物实验发现，呼吸会对掌管记忆力的大脑海马体产生影响。

我们认为，这种机制也在本次研究中发挥了作用，“叹气（深呼吸）”在读书时对记忆和阅读理解产生了积极作用。

“就个人而言，在手机上读书时，会有一种读不进去的感觉。”

——如何理解本次研究的结果？

就个人而言，在手机上读书时，会有一种读不进去的感觉。在本次研究中，这一点通过叹气（深呼吸）的减少和大脑的过度活动得到证实，我认为具有积极意义。

——如何应用本次研究的成果？

有意识的深呼吸也能对认知功能起到积极作用，这一点在一些先行研究中已有证实。因此，我们建议，长时间使用手机等电子设备时，应该有意识地注意深呼吸。



示意图（纸质书和手机）

——基于本次研究结果，您认为出版社应如何区别运用纸质书和电子书这两种载体？

手机等电子设备有着无法估量的便利性，因此很多都是难以用纸替代的。只是当使用“手机等电子设备”或“纸”都能达成同样的目的时，我更推荐“纸”。

本次研究发现，与手机阅读相比，读纸质书时“更容易记住内容，理解力更强”。此外，虽然只是研究结果中的一部分，但还是想建议大家，在使用手机读书时，多做深呼吸。

（FNN Prime Online 3月5日刊载。日文原文）

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