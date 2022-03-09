隐形奥密克戎毒株感染“将止步于一定规模”

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近日，香川县也发现了首例奥密克戎变异亚种毒株“BA.2”（隐形奥密克戎毒株）感染者，在东京和大阪等地还出现了社区传播。今后疫情是否会扩散？我们又应该注意些什么？请听专家意见。

“BA.2”是否会扩散？需要注意什么？

BA.2是目前广泛传播的奥密克戎毒株BA.1的变异亚种，首都圈和关西地区已有感染病例，而香川县1月份也发现了两例感染者。



在东京和大阪等地出现社区传染的“BA.2”

我们就此问题采访了关西福祉大学教授胜田吉彰。

BA.2的特点是？

胜田吉彰教授说：“传染力增加了20%。症状和BA.1相差无几，会出现发热，基本不感染肺部，咽部会有各种不适。许多人都会出现咽喉明显疼痛的症状。”



胜田教授表示咽部疼痛症状比较常见

今后是否会扩散？

胜田教授表示：“传播将在一定程度止步。”

“虽然奥密克戎取代德尔塔成为主流传染病毒的速度非常快，但从英国的数据来看，BA.2的感染比例一直在原始奥密克戎毒株的半分位附近徘徊。从人数而言，差了好几个量级。似乎不会出现无止尽传播的情况。”

他认为BA.2不会造成大规模的疫情。

在新冠疫苗第三剂加强针接种工作稳步展开的背景下，今后我们需要注意哪些事情呢？

胜田教授说：“疫苗当然是最重要的，但如果暴露在高浓度病毒环境下，即使接种了三针，也会出现一定比例的突破感染。”

“产生了抗体就可以预防重症化，不过更重要的是不要暴露于高浓度病毒环境下。关键是要切实佩戴口罩。”



胜田教授呼吁佩戴口罩

胜田教授说：“那些完全取消了佩戴口罩规定的国家，感染人数又在增加。现在已经需要接种第四剂、第五剂疫苗了。请大家坚持佩戴口罩，并严格保持社交距离。”

（冈山电视台）

（FNN Prime Online 3月6日刊载。日文原文）

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