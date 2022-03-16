俄乌冲突导致“小麦”竞争激化，面包或会变成高档食品？

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受到俄乌冲突影响，小麦行情居高不下，乌冬面店和面包店的经营也遇到了麻烦。

记者来到东京都内的“Mori家东京店”，该店主营赞岐乌冬面，讲究手工打面，现做现卖的乌冬面深受消费者欢迎。

3月9日下午，日本政府公布了4月到10月的进口小麦批发价格，与半年前相比，价格上调17.3%，创下仅次于2008年的历史第二高点。据悉，涨价的背景原因在于日本的主要进口来源地美国和加拿大小麦歉收，并且俄乌冲突也导致了部分供应受到影响。

除了制作面条外，这家乌冬面店的炸天妇罗也要使用小麦粉，所以成本负担加重了不少。店长滨雄大表示：“我们正在寻找品质相近，价格尽可能便宜一些的供应商。现在还不知道能坚持多久。如果实在撑不住，就不得不考虑涨价了。”店内一名女性顾客说：“什么东西都在涨价，作为消费者肯定是不希望这样啊。”

面包单价多在100到200日元左右的面包店也很苦恼，因为涨价的还不只是小麦。Komine Bakery公司总经理小岭忠表示：“油脂类、白砂糖等制作面包的主要原料全都涨价了，一个月合计要增加50万日元左右的支出。如果这种情况持续下去的话，那可真的吃不消了。”

该店主要使用的是加拿大小麦，公司担心作为小麦生产国的俄罗斯和乌克兰出口受阻后，今后大家会围绕小麦展开竞争，恐怕价格还会继续上涨。小岭总经理说：“或许以后会进入500日元一个面包的时代，想起来就让人觉得胆战心惊。”

我们真的会进入500日元一个面包的时代吗？一位50多岁的女士说：“一个就要500日元啊，那可真受不了。老百姓的日常生活，500日元可不是小钱呢。”

小麦的价格还在持续上涨。我们的饮食生活也需要精打细算。

（FNN Prime Online 3月9日刊载。日文原文）

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