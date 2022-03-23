半数以上的受访者认为“最近十年日本治安状况恶化”

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日本内阁府的一项调查显示，超过50%的受访者认为“最近十年日本的治安状况发生了恶化”。

在调查中，尽管有超过80%的受访者认为“日本的治安良好”，但感觉“最近十年日本的治安状况恶化”的受访者比例达到了54.5%。而实际上，犯罪案件数本身处于长期减少趋势。去年，全国警方掌握的刑事案件数量大约为56万件。连续七年创下战后最低水平。

新冠疫情蔓延和数字化发展等因素导致社会发生了很大变化，当被问及“哪些犯罪行为可能会使自己遭受损失”时，“特殊诈骗”和“网络犯罪”排名靠前。关于会担心可能遭遇犯罪的地点，50%以上的受访者选择了“网络空间”，超过了“马路上”和“商业街区”的比例。

另外，当被问及“在考虑到治安因素的基础上，如何看待当今日本社会”这个问题时，60%以上的受访者表示“包括虚假信息在内，网络上充斥着各种信息，很容易获取这些信息”。

通过舆论调查可以看出，许多人担心遭遇非法盗用等网络犯罪，或者被卷入网络犯罪。日本警察厅将于4月成立网络特别侦查队，与国际组织合作开展直接侦查。

（FNN Prime Online 3月11日刊载。日文原文）

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