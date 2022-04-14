价格和景色堪称北海道之最！？ 5亿日元公寓备受关注

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一个可直通JR札幌站的公寓项目正在如火如荼地施工建设。另一个紧邻北海道日本火腿斗士棒球队球场的公寓项目也是如此。这两个公寓项目都以前所未有的奢华感和梦幻般的品质规格，受到了来自日本各地的关注。

目前样板间已经对外开放，销售工作也已启动。让我们直击这两个网红住宅项目的全貌。

北海道最高的48层建筑，户型选择丰富多样

记者新崎真伦说：“室内空间充满高级感，沉稳而雅致。还有就是，窗外景色棒极了。据说可以将包括JR TOWER在内的札幌市容尽收眼底。”

开发商此次对外展示的是位于札幌市北区北8条西1丁目的“ONE 札幌 STATION TOWER”的样板间，该项目还在施工建设中，建成后可直通札幌站。

该项目地上建筑48层，1层到3层规划建设包括小剧场在内的各种商业设施，5层到顶层是624套公寓房，单体建筑总户数居北海道之最。

这是北海道内最高的公寓项目，建成后将超过目前最高的JR TOWER。

位于45层的（下图）这套公寓西南朝向，面积118平方米，透过硕大的落地窗可以俯瞰札幌市壮阔的街景。

再往里走一步，立刻就会感受到豪华的室内空间别有一番讲究……。

大和House工业北海道分公司藤冈弘树课长说：“我们在建造中还特别重视突出北海道特有的氛围。”

内装上尽显了大自然的色彩，比如地板可以让人感受到木材的温暖质感，营造出具有北海道特色的空间。并且，天花板高2.7米，高于普通公寓，给人以开阔的感受。

藤冈课长说：“房间的空间也是重要元素，所以我们使用了高品质的材料和最新的设备。”

这幢公寓从1居室到4居室，总共有60多个户型，售价从大约5000万日元到最高5亿日元左右。据说70%的签约者都是北海道相关人士。从第一期的销售情况来看，一个月的认购签约数量为226套，创下了北海道新建公寓的历史之最。

藤冈课长说：“考虑到自住、二套房和投资等置业目的，以及单身、一家多口、老年人等不同用户对象，我们准备了60多种户型方案，应该可以满足各类客户的个性化需求。”

据说该项目计划于2023年12月竣工，第二期销售将于4月下旬展开。2024年开始入住。

借力新球场开业，黄金位置引爆人气

另一方面，北海道北广岛市也有一个引人注目的公寓项目，名为“Le JADE 北海道 BALLPARK”，紧邻计划于2023年3月开业的职业棒球联盟日本火腿斗士队新球场“ES CON FIELD北海道”，目前已经开售。

该公寓地上建筑14层，套型从1居室到3居室，共118户。价格从3590万日元到1.459亿日元不等，在札幌市以外的北海道地区属于罕见的高价。

公寓开发商日本ES CON公司的十河和幸介绍说：“有一些客户对1亿日元以上的户型很感兴趣。我们也收到了许多认购意愿。我们希望本项目能与新球场的开业实现相得益彰，共同为城市建设做出贡献。”

据说，截至目前已收到来自全国各地超过5000件来电来函咨询，有的户型甚至需要通过抽签才能买到，销售情况十分火爆。

一位已经报名认购的40多岁男士说：“打算年纪大了以后来这里居住。”

这位男士来自旭川市，据说和他一起来参观样板间的妹妹一家人也正在考虑购买顶层价格超过1亿日元的户型作为第二套房。

另一位报名认购的40多岁男士说：“关键是地段好。正好位于新千岁机场和札幌市区的中间位置。我的工作经常需要出差，所以这里很方便。附近还会配套建设餐馆、超市和水疗设施。从整体环境来看，居住起来应该是很不错的。”

该公寓计划与火腿斗士队新球场的开业同步，也就是2023年3月完成建设。据悉，第一期认购已于2月20日结束，第二期销售时间暂未确定。

位于札幌市和北广岛市黄金位置的新建公寓，未来关注度可能还会越来越高。

（北海道文化放送电视台）

（FNN Prime Online 3月13日刊载。日文原文）

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