点一杯咖啡，免费赠送“豆点心”

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豆点心的起源是“金平糖”？

在名古屋的咖啡店里，只要点一杯咖啡，就免费赠送一份“豆点心”。对此虽然以名古屋为中心的日本东海地区的人们觉得理所当然，但在日本其他地区却可谓稀罕。

这是名古屋市内一家花生加工销售公司为了开拓销路而在1961年推出的服务，后来逐渐形成了固定模式。如果在全国推广，会导致利润下降，所以并未广泛普及。

我们来到名古屋市这家拥有80多年历史的豆点心专卖店进行采访，了解到豆点心在这个地区开枝散叶还有其他原因。

这家位于名古屋市西区的豆类点心专卖店叫做“豆福”。店内摆放着由各种豆子制作的点心。

招牌商品主要有海苔包裹调味大豆制成的“山海豆”，70年畅销不衰；还有在伊势志摩G7峰会期间馈赠给各国领导人的“八丁味噌腰果”，曾亮相G20会议的“黑芝麻玄米大豆”等等。给豆子加以各种调味或包衣，就创造出了独特风味零食点心。

豆福的福谷社长说：“2020年第一次发布新冠疫情紧急状态宣言的时候，我们只能通过网络销售，但没想到销售额却实现了历史性的突破。”“近年来还开发了适合下酒和搭配咖啡的豆点心，似乎许多人在居家期间还独自享用，以网络销售为主的需求越来越大。”

为什么豆点心文化会在名古屋落地生根呢？福谷社长带我们来到公司总部，向我们展示了一个呈倾斜状态的巨大锅具。

福谷社长说：“这是裹粉工艺。洒满一种叫做寒梅粉的糯米粉和小麦粉，在豆子表面形成包衣。”

在大锅翻转的同时，工人在豆子上洒粉，不断形成包衣。在制作豆类点心的工艺中，这是非常重要的一步。

其实这道工序很像“金平糖”（外形像星星的小糖果粒——译注）。制作金平糖也要让倾斜的大锅翻转，最后才能形成那种独特的形状。

福谷社长说：“前任社长说过，或许豆类零食点心是日本人从金平糖的制作方法中获得灵感，独具创新地发展衍生出来的。名古屋人喜欢味噌和酱油，这些调味料都是用大豆制成的，没想到名古屋和豆子的渊源深厚。”

他推测，或许是因为拥有制作金平糖的技术，于是诞生了豆点心这种迎合了以名古屋人为中心的喜好味噌等重口味食物的客户群体，并因此而逐渐发展兴盛起来。

（东海电视台）

（FNN Prime Online 3月14日刊载。日文原文）

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