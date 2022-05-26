你是否记得亲朋好友的电话号码？遇到突发情况时的应急准备做好了吗？

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继宫城县和福岛县发生震度6强级别的地震和停电问题后，3月22日东京等地又出现了供电紧张问题，民众纷纷开始重新审视自身的应急准备。

煤油订单达平时的三倍

3月22日，日本政府发出“供电紧张警报”，呼吁民众进一步节约用电。晚上7点左右，在东京都狛江市的综合购物中心（home center）内，可以看到许多居民在寒冷的夜晚购买煤油的情形。

一位买了煤油的50多岁女士说：“天气太冷了，所以来买点煤油。这段时间一地震就停电，一停电呢，家里就一片漆黑。”另一名60多岁男士说：“家里的冰箱等家电，停电了很麻烦。煤油可以取暖什么的，我就想着买点儿存着吧。”

据说，由于人们担心如果真的停电就无法取暖，所以22日购买煤油的人大增，大约达到了平时的三倍。平时一天只有几单的派送订单，这天也增加到了20单左右。

另外，还有人购买了便携式电源。

一位购买了便携式电源的男士说：“工作必须要用电脑。听说晚上8点以后可能会停电，所以赶紧跑来买了一个。不用暖气的话，多穿一点就行了，这方面电倒是可以节省的。”

另外，还有许多人求购用于应对停电或节电的商品，比如有顾客打电话来要求预留暖宝宝之类的商品，一时间，店方不得不抓紧将此前堆放在仓库里的防灾用品摆放到了店头。

“可用眼睛记住”11位数的手机号码

一旦停电，甚至可能无法给手机充电，那么这种时候，大家是否能记起亲朋好友的电话号码呢？

一位40多岁的女士说：“我只记得自己娘家的电话号码。”另一位70多岁的女士说：“我只记得自己的手机号码，连我丈夫的号码都记不住。如果没有手机的话，估计电话都没法打了。”

电话公司NTT Docomo对有过受灾经历的民众实施的调查显示，平均每两名受访者中就有一人记不住家人、恋人等发生灾害时想要联系的人的手机号码。

鉴于这一调查结果，NTT Docomo从3月8日起推出了一项名为“爱心备用11位号码”的便民服务，以方便用户在紧急时刻迅速记起想要拨打的号码。

这项服务，是将点击的11位数字电话号码，依次显示在智能手机屏上，以助于用眼睛来记住它们。

据悉，如果使用这种方法，按键顺序会像简单的标识那样显示出来，手指便能自然而然地记住它。另外，还可以通过语音指南的朗读，用耳朵来记忆。你可以通过输入电话号码来反复练习。NTT Docomo进行的有效性验证结果显示，这样的记忆方法比起单纯的死记硬背，效果提高了1.2倍。

输入电话号码，反复进行练习。电话不会拨打出去，所以不必担心打扰对方。

一位体验了这项服务的30多岁女士表示：“我觉得很容易记住。首先要把我丈夫的号码记住。”

灾害总是不期而至，针对各种情况做好“应急准备”具有重要意义。

（3月23日《it！》栏目播出内容）

（FNN Prime Online 3月23日刊载。日文原文）

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