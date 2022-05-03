两年疫情，或致结婚人数减少约“11万对”

Newsfrom Japan

医疗、经济、教育、文化......新冠病毒影响着各个领域。

这其中，东京财团政策研究所的研究团队于3月1日发表的一项推算显示，因新冠病毒的影响，“2020年和2021年两年间，日本国内结婚人数可能减少了约11万对”。



疫情下的婚姻和生育（提供：东京财团政策研究所千叶安佐子博士研究员）

东京财团政策研究所千叶安佐子博士研究员的团队，对2010年到2019年这10年间日本国内结婚人数的变化进行了分析，在剔除新冠疫情影响因子的情况下，推算了2020年和2021年的结婚人数，并将推算结果与实际报道的“结婚人数”进行了对比。

结果发现，2020年实际结婚人数约52.6万对，而剔除新冠疫情因子后计算出来的数据却是57.6万对。并且2021年实际结婚人数约50.2万对，而剔除新冠疫情因子后的计算结果是56.4万对。

由此可知2020年和2021年这两年间，结婚总数约减少了11万件。



疫情下的婚姻（提供：东京财团政策研究所，千叶安佐子博士研究员）

受此影响，预计未来新生儿人数“或将减少15万到20万”。



疫情下的生育（提供：东京财团政策研究所，千叶安佐子博士研究员）

计算结果告诉我们新冠疫情可能导致近两年的新婚人数减少约11万对，这个结果是怎样计算出来的呢？此外，两年减少11万对的原因是什么？研究人员是如何理解的呢？我们就此采访了东京财团政策研究所的千叶安佐子博士研究员。

结婚人数减少的原因有二

——这种推算的理由是什么？

为了揭示新冠疫情的流行及其相关对策即使在疫情结束后也依然可能对社会产生的影响，我们将结婚人数的减少作为中长期影响的一个方面进行了研究。

结婚人数减少，基本可以确定新生儿人数降低，少子化会加速。虽然现在大部分人的注意力都集中在医疗吃紧等问题上，但我们关注的是这种虽然还未成为显性问题，但之后会慢慢浮出水面的负面影响。

——剔除新冠疫情影响因子的结婚人数是如何估算得出的？

我们是根据2010到2019年的趋势线（结婚人数的变化倾向）做的估算。

——这次估算的“结婚人数”不是“婚礼举办数”，而是“结婚登记数”。可以这样理解吗？

对的。



结婚（示意图）

——新冠疫情或导致近两年结婚人数减少11万对。如何理解其中的原因呢？

可以认为有两个原因。

一个是“对经济的担忧而不敢结婚”。旅游行和餐饮业在疫情中受到重创。而且根据就业数据，可以看出非正规雇佣减少，还没恢复到疫情前的水平。很有可能是因为对未来收入的担忧与日俱增，导致一些恋人不敢轻易涉足婚姻。

另一个原因，是“疫情导致脱单机会减少”。“出于防疫目的而有意识地避开人群”，或者“由于外出限制，在餐饮店待的时间短了”等，这些都可能导致单身人士失去邂逅的机会。

“结婚人数减少得太多”

——未来新生儿“可能会减少15万到20万人”。这个结果是如何估算出来的？

在减少的约11万对夫妇中，我们对新婚的比例以及新婚和再婚的不同情况下的子女人数的统计数据等因素进行了综合考虑，最后估算得出结果。



新生儿（示意图）

——您如何看待这次的估算结果？

我认为结婚人数减少很严重。今后，还需要继续关注2022年之后逐渐明朗的相关状况。

——基于估算结果，您认为需要实施怎样的对策呢？

出于防疫目的而限制外出的政策所带来的一个副作用，可能就是结婚人数减少，进而导致少子化的加速——我认为非常重要的是对这一事实的认识。

此次估算结果表明，新冠疫情的流行和防疫政策的实施，即使在疫情结束后也可能继续对社会产生影响。

疫情对经济的负面影响仍在持续，限制外出等政策也导致单身人士脱单机会减少。结婚人数降低、少子化加速的可能性，需要得到广泛认识，希望提前出台一些政策来应对这一问题。

（FNN Prime Online 3月27日刊载。日文原文）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]