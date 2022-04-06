“第七波疫情”已经开始？

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疫情反弹风险较高

解除防止蔓延等重点措施后，隔周召开的东京都新冠疫情监控会议指出，“新增感染人数持续增加，疫情反弹风险较高”。这一数据分析内容，让人骤感形势严峻。



东京都最近7天平均新增感染人数达到前一周的121%

最近七天平均新增感染人数为7419人，较上一周的6123人增加了大约1300人，反映传染速度的增加比值为121%。而上一次统计数据为76%，呈现出减少趋势，此次转为增加趋势。

10岁以下儿童感染者连续5周“最多”

从年龄段来看，10岁以下儿童感染者比例为19.1%，已连续5周位居各年龄段之首。从传染途径来看，家庭内感染从上周的70.2%进一步增至73.2%。另一方面，养老机构和学校等场所内感染从上周的18.8%降至15.6%。这可能是因为学校已经开始放春假，以及都内65岁以上老年人的疫苗接种率已经达到80.4%。

超半数疑似感染奥密克戎“BA.2”亚种毒株

同时，会上公布的数据显示，在所有感染奥密克戎毒株的病例中，疑似感染了传染力比奥密克戎原始毒株更强的“BA.2”亚种的人数占到了52.3%。专家表示需要警惕“亚种毒株取代原始毒株而造成的疫情急剧反弹”。



东京的奥密克戎亚种“BA.2”毒株疑似感染者比例已超50%

虽然“完全无法预测未来形势”

表示“完全无法预测未来形势”的东京都政府3月末曾预测7天平均新增感染人数在5000人水平，但感染人数减少速度越来越慢，最终转为了增加趋势。“BA.2”的传播扩散被视为首要原因。

有相关人士表示，社区传染规模或许比公布的数字还要大。但鉴于疫苗具有较好的预防效果，也有观点认为“只要疫苗接种率上升，感染人数就会减少”。总而言之，要准确预判今后的疫情动向可谓“难度极大”。



目前因欢迎欢送会和赏花等活动的展开，人流量激增，疫情动向令人担忧

针对晚上外出的民众人数，会上公布的分析认为“解除措施后第一周仅有小幅增加（较上周增加4.5%），第二周后则开始快速增加”。现在已经进入欢迎欢送会和赏花等活动密集展开，外出人流量激增的季节，这种新增感染者的增加趋势是否预示着“第七波疫情已经开始”？未来疫情动需要每一天密切关注。（文内图片均为示意图）

（富士电视台社会部东京都政府采访组记者 小川美那）

（FNN Prime Online 4月1日刊载。日文原文）

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