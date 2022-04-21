日本考虑下调新冠肺炎危险级别

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日本国会在3月31日开会讨论了“修改传染病法”的问题，考虑将新冠肺炎的危险级别从目前的“2类传染病”降为和流感同等的“5类传染病”。在疫情仍处于扩散趋势的当下，此举会产生何种影响？我们听取了专家的意见。

英国取消隔离政策，开放社会活动

观察3月28日那一周的数据可以发现，东京新增感染人数处于增长趋势。而31日单日新增8226人，比前一周的同一天（周四）减少了649人。东京都知事小池百合子3月30日在谈及疫情问题时称，将要求岸田首相“修改传染病法”。而岸田首相31日明确表示，在现阶段下调新冠肺炎的危险级别并不现实，但将继续展开研究讨论。那么，其他国家在“修改传染病法规”方面是什么情况呢？

英国在全球率先提出了与新冠病毒“共存”策略。比如，实行“感染者无需隔离”“密切接触者无需检测和隔离”“停止免费分发检测试剂”，废除了法规限制，已经把新冠肺炎当做流感同等对待。

实际上，英国新增感染人数最多的时候是在今年1月。2月取消限制措施后，已经呈现出逐步减少趋势。不过，后来又开始少量增加，2月21日单日新增感染人数突破了10万人。

而目前，日本对新冠肺炎的危险级别定位，属于“2类传染病”，需要建议住院并进行出勤限制，如果将其下调为“5类传染病”，就会取消住院建议和出勤限制，医疗费用的公共负担也会逐渐减轻少。如果实际被下调为5类传染病，那么会出现哪些变化呢？就此我们采访了东邦大学传染控制学教授小林寅喆。

首先，此举的好处是“可以减轻医疗和行政机构的负担”“可以恢复社会活动”。另一方面，一个比较突出的坏处是“部分医疗费将变成个人负担”。那么，个人具体要负担多少呢？

个人负担或会达到“数十万日元”

Global Healthcare Clinic院长水野泰孝表示，下调为5类传染病以后，即使是轻症病例，金额也要达5000日元到10000日元。这是因为诊断、检测和治疗药物等，个人需要负担30%的费用。

另外，如果是必须服药的情况，口服药物帕克斯韦德（Paxlovid）大约5.7万日元，莫努匹韦（Molnupiravir）约8万日元。再者，如果采用抗体鸡尾酒疗法，那么金额将超过30万日元。一旦遇到这种情况，个人负担金额将会达到数万日元。万一需要住院，最多或要花费数十万日元。

实际会在什么时候下调为5类传染病呢？小林教授表示，现在新冠肺炎相关制度的运用给人一种具有很大弹性的印象，因此，行政方面可能会视同5类运作，而医疗方面还是保持2类。另一方面，水野院长对此不置可否，表达了“希望在所有医疗机构都能很好应对之后再来讨论”的见解。

此外，我们还采访了政府顾问委员会成员、庆应大学经济系教授小林庆一郎。

小林教授说：“时至今日，仍会出现厚生劳动省一则通知就改变密切接触者处理办法之类的情况，但我认为方针的实际内容已经逐渐改变。尽管大概不会马上明确宣布改为5类传染病，不过行政方面尽可能地在实质上向5类靠拢。医疗费方面，从现阶段来看，新冠肺炎仍然是一种比较可怕的疾病，所以我认为还是应该由政府全额负担。我想这种情况应该还会持续一段时间。”

（《Mezamashi8》栏目4月1日播出内容）

（FNN Prime Online 4月1日刊载。日文原文）

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