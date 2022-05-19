万物皆可“悬”！ 不需花大钱，也可让家居空间更整洁清爽！

Newsfrom Japan

最近，家住日本爱知县的整理收纳顾问aki的收纳技巧在网上大火，她推荐使用的都是在日本百元店和家居建材超市购买的小商品，可以让保管收纳变得简单而轻松。目前，她的社交平台粉丝量已突破25万。

2021年，aki的著作《轻轻松松保持整洁的简单收纳》发售，在日本最大购物网站乐天的图书销量排行榜家居内饰类中高居榜首。

这次，向aki学习收纳技巧的是48岁的家庭主妇裹谷智子。裹谷智子夫妇有两个孩子，是一个四口之家。如何整理儿童房的壁橱和洗漱间的盥洗台，一直令裹谷智子很烦恼。

壁橱太高孩子够不着，用伸缩杆和绳子分成两层

在裹谷智子家中，儿童房壁橱里的挂衣杆很高，孩子们够不到。aki向裹谷智子传授了改造这种衣柜的技巧。

裹谷智子:“壁橱是空的，孩子们的衣服和我们的放在一起。”

孩子们的衣服都放在了其他壁橱，所以现在儿童房的壁橱是空的。挂衣杆位置过高，孩子们够不到。对于这种壁橱，可以用百元店买来伸缩杆和绳子进行改造。

aki准备了两样商品：伸缩杆（大创，85-120cm，165日元）和“棉绳”（Seria，约6mm×3m，110日元）。那么，具体应该如何使用呢？

aki:“首先，将绳子绑在衣柜原有的挂衣杆上，多绕几圈打结固定。伸缩杆绑在棉绳垂下的另一端，做成秋千形状。”

上面的挂衣杆和伸缩杆用绳子连在一起。棉绳最大承重量可达60公斤。不过，为防止衣服太多导致脱落，最好多打几个结。

aki:“伸缩杆上吊个收纳筐，可以用来装孩子们的袜子。”

这样，一个秋千式的带有“悬浮”收纳筐的壁橱就改造完成了。用这种方法，你还可以叠加多个收纳筐，形成多层收纳空间。挂衣服的时候，则……

aki:“可以直接将清洗后晾干的衣服挂进来，不需要叠，省时又省力。”

孩子们够不到的上层挂衣杆用来挂非当季的衣服。如此一来，换季的时候，只需将上下两层交换个位置，非常方便。

不放过每一个小空隙

aki还建议将壁橱侧面只有几厘米的凹位也有效利用起来。

aki:“门厅处包挂得太多，从动线角度来看通道就很狭窄……”

对此，aki注意到了壁橱侧面的凹位。于是，她在这个位置卡紧固定上一条“伸缩杆”（Seria，55-90cm，110日元），然后装上“伸缩杆专用挂钩夹”（Seria，4个装，110日元）。将帽子和包挂到这里，门厅就整洁利落了很多了。

裹谷智子: “太难以置信了！这里顶多两厘米深吧？我们之前压根儿没注意到还有这样一个可利用的空间。”

然后，将休闲用品、床单被套等使用频率较低的物品放入保存箱，放到壁橱上方的架子上。这样，收纳就完成了。“悬浮收纳法”让原本空荡荡的衣柜变得摆放有序用来方便。

aki:“悬浮收纳法的好处，就是有效利用空间。东西由此可以保管在各种地方。”

使用伸缩杆和绳子的收纳法，大大提升了空间利用率，而且，所有物品都浮于地板之上，扫地也更加方便了。“悬浮收纳法”使收纳的灵活性和方便程度都得到了提升。

盥洗台下的空间一分为二，分类收纳

接下来改造的是杂乱无章的盥洗台柜子。

裹谷智子:“这里是盥洗台下面的柜子，东西用过后就随手往里面一放，所以变成这样……”

盥洗台下面的柜子中堆满了洗涤剂等囤货，杂乱无章，很难找到要用的东西。

aki:“把柜子分成上下两层，将物品分类放入不同的筐子，这样清晰明了，也方便取用。”

aki的方案是用“伸缩架”（宜得利，599日元）做隔板，将柜子分为上下两层。

首先将柜子中的物品全部取出，分门别类放入不同的筐中，重物放在底部。然后固定好伸缩架，将其他筐子放在上层。

给框子做好标签，既方便取用，也有利于掌握库存。这里使用的也是有效利用空间的“悬浮收纳法”。

第三步，在柜门内侧贴上“吸盘辅助贴”（Seria，2个装，110日元），再将“透明挂钩”（Seria，小号3个装，110日元）粘贴在上面，之后把“墙挂式透明收纳袋21格”（Seria，110日元）挂在钩上，用它来整理保管装饰用品、头绳等零碎小物件，就再合适不过了。

“悬浮”起收纳筐、收纳袋，原本杂乱的柜子变得井井有条了。

魔力胶带，“悬浮”起沉甸甸的洗手液

接下来要整理的是盥洗台表面。让刷牙杯、洗手液等物也“悬浮”起来，打扫卫生时就不用一一挪动了。

将“薄膜贴杯架”（Seria，110日元）、“薄膜贴牙刷架”（Seria，2个装，110日元）贴在墙上，轻而易举地就能让刷牙杯、牙刷“悬浮”起来。

洗手液收纳时，可使用在亚马逊、乐天等网购的“高粘度魔力胶带”（Next up株式会社，1180日元）。

先将洗手液倒入方形瓶中，以增大粘贴面积，然后在瓶子上贴好魔力胶带，再将瓶子粘到壁面上。这种魔力胶带厚约两厘米，粘性极强，无须担心脱落。

aki:“魔力胶带由专业防灾士(*1)监制，极其耐用。”

这种魔力胶带可以反复使用，水洗晾干后便能恢复粘性。这样，“悬浮”起来的盥洗台，里里外外都整洁清爽了。

（东海电视台）

（FNN Prime Online 4月3日刊载。日文原文）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]