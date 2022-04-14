花粉飘散高峰期，室外晾晒衣被的三个“小妙招”

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如何避免把不可共存的“花粉”带入家中？

现在正是花粉季的高峰期。为了让大家至少能在家中过得舒服一点，我们梳理了如何避免室外晾晒衣物后将花粉带入室内的小妙招。

有调查显示，每天飘入室内的花粉大约有2300万粒，其中40%是附着在室外晾晒的被子和衣物上的（花王生活者研究部调查）。为了尽量避免将这些附着在衣物上的花粉带入室内，最好注意以下几点。

收取衣物时拍拭花粉

据说光用手拍打也能拍掉40%到60%的花粉。

上午晾晒

花粉飘散的高峰时间是11点到14点，以及17点到19点。所以可以选择在上午晾晒收取，以避开这些时间段。生活节奏符合这个时间的人士值得一试。

用柔顺剂防静电

柔顺剂中含有抑制静电产生的成分。可以减少静电吸引到衣物上的花粉。

虽然很难完全避免将花粉带入室内，但或许可以尝试一些简单易行的小妙招。

出处：Weathernews

（FNN Prime Online 4月3日刊载。日文原文）

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