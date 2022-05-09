“理工女”依然偏少，原因在于母亲的影响？！

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为增加理工科领域女性研究人员和技术人员，即所谓的“理工女”人数，日本政府对全国4500多名高中生实施了一项问卷调查，并对结果做了分析。

考虑到“女性研究人员和技术人员比例依然处于低位，从解决社会课题的角度出发，推进女性研究人员施展才干也是当务之急”，为了增加“理工女”人数，4月7日，日本内阁府男女共同参与局针对全国4594名高中生（2485名女生，2069名男生）实施了网上问卷调查。

母亲的影响较大

从2021年考上大学进入理工类院系的女性比例来看，“工科”类为15.2%，“理科”类为30.2%，绝对称不上高比例。

围绕这一现象，政府对高中生实施问卷调查的结果显示，女性攻读理工科比例不高的一个原因，是受到父母的一些观念的影响，比如认为“女孩子就应该读文科”“女孩子应该学好英语”等。尤其是母亲的影响比父亲更大。

另外还发现，报考理工院系的女生，很多都是在幼年时期通过参观科学馆和博物馆而接触到了“科学知识”。还有如果父母毕业于理工科，那么孩子也会倾向于报考理工院系，特别是当孩子对升学感到迷惘时，父母往往会建议报考理工科。

希望成为“理工女”，是为了有一个“稳定的将来”

关于女性报考理工院系的原因，选择“出于兴趣爱好”的受访者最多，占比为77%，另一方面，30.6%认为“前景明确”，29.5%认为“有利于就业和跳槽”，21.9%认为“将来可以拿到高薪”，这些着眼于进入社会后可以过上稳定生活的回答也比较具有代表性。

另一方面，也存在比较突出的问题。在人口不足5万人的地区，只有不到40%的受访者表示曾被带着去过科学馆和博物馆，这种生活环境很难让他们对科学产生兴趣。作为解决这一问题的对策，内阁府表示，要有效率利用线上、校车等手段，让他们参加理工科体验等活动，积极地为孩子们创造机会，培养对科学的兴趣。

（富士电视台政治部 长岛理纱）

（FNN Prime Online 4月7日刊载。日文原文）

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