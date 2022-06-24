早起不一定是好事？！“夜猫子”早起很可能导致工作效率下降！

Newsfrom Japan

日本有句俗语称“早起三分利”,意思是早起好处多多。但是果真如此吗？根据东京医科大学精神医学科研究团队的最新调查，如果你是夜里精神抖擞、习惯于晚睡的“夜猫子”，那么“早起”有可能会降低你的工作效率，也就是说，早起反而有可能带来种种弊病。

从整体看，“晚睡”1小时，工作效率降低0.29％

所谓习惯早睡早起的人“百灵鸟”和习惯晚睡晚起的人“夜猫子”，他们的睡眠与工作效率之间有着怎样的关系？3月28日公布的一项调查结果显示，“百灵鸟”晚睡和“夜猫子”早起，均与工作效率的下降具有一定关联。

此次调查在IT、政府机关、金融、电视广播以及咨询行业等42家第三产业工作的员工间实施。从2017至2019年，共收到9264人填写的调查问卷，研究团队以其中同意使用数据的8155人为对象进行了分析。他们的平均年龄为36.7岁。

结果显示，“晚睡”和“早起”均与工作效率降低有着一定的关联。具体来看，晚睡1小时，效率降低0.29％；早起1小时，效率降低0.14％。



示意图

而且，这种倾向性还因“百灵鸟”型或“夜猫子”型而异。

对“百灵鸟”而言，工作效率降低与否和起床时间无关，只会受到“晚睡”的影响。而对“夜猫子”而言，工作效率是否降低，与入睡时间无关，只受“早起”的影响。具体地看，“百灵鸟”们晚睡1小时，效率下降0.48%；“夜猫子”们早起1小时，效率下降0.26%。

基于这一结果，研究团队将“早起1小时造成的效率降低”换算成经济损失，按照经济合作与发展组织（OECD）成员国平均工资计算，相当于每年约损失8000至13500日元（约合人民币412至696元）。平摊到每个工作日来看，可以说非但没得到“三分”利好，反而造成了“三分”损失。

百灵鸟“晚睡”与夜猫子“早起”造成效率降低的原因

本次调查表明，百灵鸟“晚睡”和夜猫子“早起”均关系到工作效率的下降。那么原因何在？此外，基于此次研究结果，“百灵鸟”和“夜猫子”为了保证工作效率，应当如何去做才好呢？带着这些问题，我们采访了这项研究的负责人、东京医科大学精神医学科兼职讲师志村哲祥。

——开展这项调查的原因是？

近年来，人们逐渐认识到违背体内生物钟的作息所带来的危害，换句话说，就是顺应体内生物钟来安排作息的好处。

例如，对那些生物钟是“夜猫子”型的青少年学生来说，现在学校规定的上学时间过早了。而将上学时间推迟后，他们的成绩提高了，身心健康状态也得到改善，这已是得到广泛认知的事情。

而对于广大上班族来说，情况是否也类似呢？作息时间不符合生物钟与劳动效率之间是否也存在相关性，顺应生物钟的生活能否带来益处呢？为了搞清这些问题，我们开展了此次研究。

——调查显示，“百灵鸟”晚睡和“夜猫子”早起均关系到工作效率的降低。这是为什么呢？

我认为这是“勉强自己”导致的结果。“百灵鸟”们晚上早早地就会产生睡意，进入需要休息的模式，如果这时不能睡觉，就会造成身心不适。反之，夜猫子在睡梦中、仍想休息的时候被迫起床，也同样会造成身心不适。



示意图（早睡早起的“百灵鸟”）

——“百灵鸟”早起和“夜猫子”晚睡与效率降低无关。这其中的原因是什么呢？

这可能是与各自的倾向性有关，那就是“百灵鸟”的身体自然而然地倾向于早醒，而“夜猫子”的身体则自然而然地倾向于晚睡。

“百灵鸟”与“夜猫子”，哪种类型工作效率更高？

——从研究数据来看，“百灵鸟”晚睡比“夜猫子”早起时工作效率降低得更多。这是什么原因呢？

关于这一点尚不明确。这一数值差异是否具有真正的意义，我们没有进行统计学分析，因此不好说。

——有关新闻稿中说，如果存在晚睡倾向，睡眠质量容易恶化，睡眠不好会导致工作效率降低。那么，“夜猫子”是否应当调节生活节奏，转变成“百灵鸟”呢？

这是做不到的。你是“百灵鸟”还是“夜猫子”，这基本是由年龄和基因决定的。如果早上尽可能在明亮的环境中、傍晚以后则尽可能在黑暗里生活，那么或多或少能够调快生物钟。但是，让“夜猫子”完全变为“百灵鸟”是困难的。强行使“夜猫子”过“百灵鸟”的生活，就会像本次研究结果显示的那样，造成身心不适。



示意图（晚睡晚起的“夜猫子”）

——那么可以判断“百灵鸟”和“夜猫子”哪类工作效率更高吗？

哪种类型原本的工作效率更高，我们不清楚。

为保持工作效率，“百灵鸟”和“夜猫子”应该……

——基于研究结果，为了确保工作效率，“百灵鸟”和“夜猫子”分别应该怎样做？

对“百灵鸟”来说，重要的是不熬夜，不要因加班到太晚而影响睡觉时间。反之，对“夜猫子”来说，则不要勉强自己早起，如果可以就晚些上班，保证充足的睡眠。

——您是“百灵鸟”还是“夜猫子”？

我是“夜猫子”。

——鉴于此次的研究结果，您认为应以怎样的生活节奏来确保工作效率呢？

就我个人而言，我打算继续保持充足的睡眠时间。此外，通过研究得知，“‘百灵鸟’们熬夜非常痛苦，早上醒来会很难受”，因此，今后当百灵鸟熬夜加班或是喝酒聚会的时候，我会更体谅他们，劝他们早点回家睡觉。

过去，人们一般认为早起是好事，但本次研究显示，从工作效率的角度来看，不能一概而论。若想保持良好的工作效率，重要的是“不熬夜”“不勉强早起”以及“睡好觉”，让我们都尽力去养成这样的生活习惯吧。

（FNN Prime Online 4月13日刊载。日文原文）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]