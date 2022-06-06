午睡调节身心！睡眠专家带你在黑暗中获取高效睡眠

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东京都举办了一场在漆黑环境中体验最佳睡眠的活动。这场“午睡”由开展各种黑暗中的体验活动的团队“黑暗中对话”与畅销书《最好的睡眠》作者西川Yukako联袂策划。

午睡究竟对人体发挥着怎样的作用？就此问题，我们采访了西川。

午睡能够提高工作产出

“曾有一段时间，我因为工作压力太大，身体垮了，不过自从养成在公司的午睡室睡午睡的习惯后，又可以每天工作了。”昭和西川株式会社代表董事、副社长，睡眠研究专家西川Yukako告诉笔者。

“世界多国都已证实，午睡能使人更清醒，减轻疲劳感。在办公室睡觉时，建议戴上隔音效果比较好的螺旋耳塞，用手帕代替眼罩盖住眼睛并设定好闹钟。”



睡眠研究专家西川：“午睡使人更清醒。”

午睡时间超过20分钟，反而感到乏力疲倦

虽说睡眠是好事，但职场人是很忙的。那么有没有获得高效高质午睡的方法呢？

“虽然12点之前午睡也可以，不过，受生物钟影响，即使不吃午饭，人在下午1点到3点之间也会产生睡意。因此，在这个时间段午睡是最高效的。”西川介绍说，而且“午睡时长最好在10到20分钟之间。”因为“超过20分钟会进入深度睡眠，反而可能造成大脑反应迟缓，身体疲倦。55岁以上的人可以睡30分钟。这方面男女没有差别。”

不要让身体积下“睡眠债务”

另一方面，西川不建议“在下午3点以后打盹、小睡”。

“一般来说，这会使夜里睡眠质量下降、难以入睡或者睡眠变浅，因此要尽量避免。”

此外，西村指出，还要“警惕坐车时睡着的情况”。“如果常在乘坐交通工具时睡着，那就要当心了。一般来说，进入睡眠大约需要10至20分钟。一不小心就睡着，说明平日睡眠不足，使得身体需要立刻补觉，进入一种近似昏厥的睡眠状态。这是身体积下“睡眠债务”的表现。从健康的长远角度来看，注意避免让身体陷入这种状态，还可以降低患阿尔茨海默症及心脑疾病的风险。“

“希望体验在黑暗中入睡的客人很多”

为何本次活动的主题是午睡？对此，主办者志村季世惠解释说：“我们发现，新冠疫情在不知不觉中增加了人们的不安和焦虑，失眠的人为此越来越多。睡眠不足会造成判断力下降，工作起来也忙乱没有条理，并容易出错。睡眠如此重要，所以我想，哪怕中午小睡一会儿也是好的。正巧那时许多客人提出希望体验在黑暗中入睡，所以我认识Yukako之后，就和她一起策划了这场以睡眠为主题的活动。”



志村季世惠：“睡眠非常重要，所以我想哪怕午间小睡片刻也好。”

不过，志村告诉笔者，在活动正式开始前，她一直有些担心。“老实说，我之前不确定客人们在参与活动时能否睡着。然而实际情况是，他们不仅睡着了，还都进入了深度睡眠。要想充分调动起你的五感，就需要创造条件，让身体处于和睡眠一样的放松舒适状态。所以，即便只有10分钟左右的午睡，让身体稍作休息，是大有裨益的。”



在黑暗中提供引导、陪同的接待人员

在黑暗中午睡，调节身心

对于本次在黑暗中午睡的活动，西川表示：“我的体验是，在黑暗中，我仿佛找回了3岁时那个无忧无虑、自由快乐的真我。正巧我接到志村女士的邀请，所以一同组织了这个活动。在黑暗中找到真我，通过午睡调节身心，这真的很棒。”

笔者也体验了“黑暗中午睡”活动。在大约20分钟的睡眠里，幼时的回忆交织在深度睡眠中，让我度过了一段奇妙的时光。笔者打算今后试着养成午睡的习惯，以此调节身心状态。



笔者感到，“午睡”是一段奇妙的时光

撰文：富士电视台 解说委员 铃木款

（FNN Prime Online 4月14日刊载。日文原文）

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