又是个“窝家”黄金周？

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日本明治安田生命保险公司发布的家庭收支相关调查结果显示，今年黄金周期间的平均预算支出为29544日元（折合人民币约1514元），是去年的1.4倍。

当被问及“黄金周打算如何过”时，回答最多的是“待在家里”，占比为56%，但有11.2%的受访者回答“国内旅行”，这一比例达到去年的2倍以上。

由于疫情，“窝家黄金周”的状况仍在继续，但今年将是三年来第一个没有在任何地区发布紧急状态宣言的黄金周。

此外，虽然男主人每月得到的零花钱三年来首次增加，平均达到33435日元（折合人民币约1713元），但几乎九成受访者都切身感觉到了物价上涨对家庭收支带来的影响。

明治安田生命保险公司指出，高物价可能至少还要持续一年左右，因此有必要对家庭收支做出周到的安排。

（FNN Prime Online 4月25日刊载。日文原文）

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