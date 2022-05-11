接种两剂新冠疫苗，可使后遗症风险减半

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目前，新冠疫情仍在持续蔓延，后遗症也成为了一个严重问题。有关专家就此表示，通过接种疫苗，可以降低后遗症风险。请看我们的采访。

一位苦于新冠后遗症的母亲，“希望回到一年前……”

一位苦于后遗症的女士（20多岁）说：“有些药要在出现痛感之前吃，有些药则是出现痛感之后吃。经常会想不起来自己到底吃了药没有。”



这位女士看着眼前的药物大吐苦水

这位看着眼前药物大吐苦水的女士居住在福冈县。2021年5月和2022年1月两次感染新冠病毒，在近一年时间里一直饱受后遗症的折磨。

她继续说道：“基本上就是一直觉得很疲倦，状态好的时候和不好的时候，差别很大。”她还是一位抚养两个年幼女儿的单亲妈妈。

对于照顾孩子的她来说，各种症状中最伤脑筋的是尝不出食物味道的“味觉障碍”。

她说：“有一次做了好久没有做过的蛋包饭，结果小女儿说太甜了。大女儿一边安慰我说好吃，一边勉强地全部吃了下去。想起来会让我绷不住了，心里觉得很对不起她们。”

希望给正在长身体的孩子们吃上美味的饭菜……，为此她增加了易于随时调味的咖喱等菜式，但内心还是期待早日恢复正常的味觉。

她说：“现在在形容菜肴时，我只能用松脆、暄软这种表示口感的词。我希望像普通人一样，能用甜的、辣的等来表达味道。如果可以，我真想回到一年之前。”

疫苗预防重症的效果，也起到了抑制后遗症的作用

目前，不少人虽然没有转为重症，但饱受后遗症的困扰。而最近一项研究结果显示，预防感染的“武器”疫苗，具有防止出现后遗症的效果。

英国伦敦大学发布的报告称，与没有接种或只接种过一剂新冠疫苗的人相比，接种过两剂疫苗的人出现后遗症的比例仅为一半左右。



伦敦大学公布的研究结果

英国卫生部门总结称，在其他多个研究项目中也证实了疫苗可以减轻后遗症风险或症状。



其他相关报告也显示“疫苗可以减轻后遗症风险”

专攻免疫学的久留米大学医学系主任教授沟口充志认为，从疫苗的“预防重症效果”而言，上述研究结果是合理的。

沟口教授说：“从免疫学的角度来看，毫无疑问这也是符合预期的。病毒侵入体内后，会大肆破坏我们身体的各种组织。后遗症就是在某些组织遭到破坏后出现的。而如果这些破坏受到遏制或被弱化，那么后遗症也会相应减少。”



久留米大学沟口教授表示“符合预期”

这就是说，疫苗遏制病毒肆虐的这种重症化预防效果，进而也抑制了之后可能出现的后遗症。

在年轻人群接种第三剂加强针进展缓慢的背景下，沟口教授表示，从“预防后遗症”的角度出发，也希望大家积极考虑接种疫苗。

沟口教授说：“如果留下了后遗症，记忆力或者说专注力将会下降。年轻人虽然没有重症化风险，但应该最担心这个问题，所以接种疫苗还是有好处的。”



沟口教授呼吁积极接种疫苗

未来还有可能发现新的变种病毒，在这种情况下，我们或许还要从降低后遗症风险的角度，来看待接种疫苗的问题。

（西日本电视台）

（FNN Prime Online 4月30日刊载。日文原文）

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