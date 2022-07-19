为什么不吃早饭会导致“体重增加”“肌肉流失”？

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吃早饭有利于健康，还是不吃早饭为好？

对于这个一直争论不休的问题，3月23日，名古屋大学研究生院副教授小田裕昭的研究团队发表了一项研究结果。该研究以小鼠（mouse）为对象进行实验并发现，长期不吃早饭，会造成体重增加，肌肉含量下降。该研究团队还在2018年以大鼠（rat）为对象进行过实验，给大鼠食用“高脂肪食物”，并让它们长期保持不吃早饭的状态，结果显示，大鼠体内生物钟出现异常，体重增加。

本次研究则以小鼠（mouse）为对象，给小鼠投喂“普通食物”，并使其习惯性地不吃早饭，由此观察小鼠的变化。实验中，研究人员在小鼠活动时间的前4个小时不投食，使其处于不吃早饭的状态，结果两周后发现，小鼠的脂肪组织重量增加，体重增长。而且，实验中还首次发现肌肉含量下降的现象。

基于此次的实验结果，研究团队认为，长期不吃早餐，除了代谢综合征外，还会增加运动障碍症候群(指运动器官衰退，无法正常活动的现象)或肌少症（指随年龄增加，肌肉发生异常萎缩的现象）的罹患风险。



不吃早餐，会增加患代谢综合征、运动障碍症候群和肌少症的风险（提供：名古屋大学研究生院副教授小田裕昭研究团队）

希望从基因层面阐明早饭对身体的影响

该研究得出了一个很有意思的结果：长期不吃早饭，会造成体重增加、肌肉含量减少。这其中的原因是什么？对此，我们采访了该研究的负责人名古屋大学研究生院副教授小田裕昭。

——开展本次研究的原因是什么？

吃早饭好还是不吃早饭好，这是个长年争论的问题。其实，许多观察性研究都发现，人吃早饭益处多。很多研究结果都表明，吃早饭更有利于变瘦。

但是，在许多让实验对象吃早饭的“干预性研究”中，并没有得到上述效果。在对整体进行评述的论文中，对早饭的效果持怀疑态度。“干预性研究”还发现，平常不吃早饭的人开始吃早饭后还会变胖。

由此可以发现，以人为对象的实验。很难精确控制条件。因此，我们决定以动物为对象，在严格控制条件的情况下，从基因层面阐明吃早饭的效果及其机制。

——什么是“干预性研究”？

对人进行的研究大致可分为“观察性研究”和“干预性研究”两类。

“观察性研究”是调查研究，例如，通过发放问卷，了解习惯吃早饭的人、喝咖啡的人容易得什么疾病，调查其中的关系。

而“干预性研究”顾名思义，就是对人施加干预因素的研究。像动物实验一样，诸如给人注射药剂，或是让人吃早饭等等，方法多种多样。比如，有的安排受试者住院，进行一切尽在控制之中的实验，有的则让受试者自由生活，只需在规定时间服用某种东西。但是无论哪种实验，都不那么简单。

以早饭实验为例，让此前不吃早饭的人每天吃早饭，让习惯吃早饭的人不再吃早饭，通过这种实验来验证结果的研究就叫“干预性研究”。



示意图（早饭）

——2018年的研究中使用的是“大鼠”，此次研究为什么改用了“小鼠”？

“大鼠”和“小鼠”的不同之处在于体型，“小鼠”大约只有“大鼠”的1/10。因此，小鼠的新陈代谢更快，实验效果往往会出现得更快，其差异也有可能放大。

——那么，2018年的研究中投喂的是“高脂肪食物”，此次为什么改为了“普通食物”？

2018年的实验中，参照欧美脂肪较高的饮食结构，使用“高脂肪食物”进行了实验。但日本人的饮食脂肪没有那么高，因此我们在本次实验中对“普通食物”是否也会产生同样的结果进行了验证。

——给大鼠和小鼠投喂的“高脂肪食物”和“普通食物”分别是什么？

“高脂肪食物”是与现在美国人日常饮食中脂类含量的平均值相同的食物。“普通食物”的定义比较复杂，我们使用的是大鼠和小鼠的标准饲料，营养含量适中，脂肪含量也不高。

主要原因在于生物钟紊乱

——为什么“不吃早饭不仅会造成体重增加，还会造成肌肉含量下降”？

我们认为这是生物钟紊乱造成的。每个细胞都有一个“时钟”，由这些细胞组成的器官也都有自己的“时钟”。各个器官的“时钟”协调运行时，身体是健康的。

如果大脑的时钟紊乱，就会出现睡眠问题。如果肝脏的时钟紊乱，就会发生脂质代谢异常。同样，如果肌肉的时钟紊乱，就会发生肌肉流失问题。



示意图（早饭）

——本次研究的结果可以应用在哪些方面？

基于本次研究结果，我们认为，坚持吃早饭的习惯造就出健康的体质。此外，研究结果还显示，吃早饭对保持肌肉含量很重要，因此可以说，吃早饭对预防代谢综合征和运动障碍症候群都有积极作用。

对于饮食这件事，人们往往关注的是吃什么，但研究发现，即使吃同样的东西，改变饮食时机和时间，也会有很大的影响。针对饮食时间的研究叫做“时间营养学”。该研究发现，即使不特意购买健康食材，仅改变饮食时间，也可能变得健康。

人的“普通食物”具体指什么？

——每天在同一时间吃早饭更好吗？

如果每天起床时间规律的话，那么早餐时间也尽量统一比较好。不过，对于上轮班或夜班的人，怎样更好尚不清楚。目前正在对这类人应该什么时间吃早饭、吃什么样的食物比较好进行研究。

——几点吃早饭比较好？

起床后稍微过一会儿就可以吃了。当然，起床后可能不会马上就感到饥饿。不过，早上总是没有食欲的人或许是有吃夜宵的习惯。这种情况下，比起养成吃早饭的习惯，或许应该先戒掉夜宵。



示意图（早饭）

——早饭吃“普通食物”更好吗？

本次研究结果显示，吃早饭具有调节、重置生物钟的作用，因此很重要。我们发现，饭后人体分泌的胰岛素具有重置肝脏等器官的生物钟的作用。碳水化合物和蛋白质都能促进胰岛素分泌，所以一般来说吃“普通食物”就可以。

另一方面，脂类对生物钟重置基本不起作用。因此，我们认为不需要特意摄入“高脂肪食物”。

——人类早餐食用的“普通食物”具体是什么？

“普通食物”就是日常生活中我们吃的食物，包含碳水化合物、脂类、蛋白质的食物。

这项研究结果，或许可以让持续多年的“早餐之争”尘埃落定。虽然只是在老鼠身上进行的实验，不过，如果你希望防止体重增长、肌肉流失的话，不妨努力养成吃早饭的习惯吧。

（FNN Prime Online 5月2日刊载。日文原文）

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