微波炉提示音的变迁史——“叮”已成时代的眼泪？

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你发现了吗？微波炉操作完毕后响起的提示音已经发生了变化。

过去，大部分微波炉的提示音都是清亮的“叮”声，不过最近的产品中，“哔哔”的电子声已经成为主流。用微波炉加热食物时，人们会说“叮一下”，以后是不是也要改为“哔一下”了呢？

据说最早使用“叮”作为提示音的是日本早川电机工业（现为夏普）。“叮”声作响的微波炉是如何诞生的？为什么现在仍在使用？就微波炉与“叮”声的历史，我们采访了夏普相关负责人。

“叮”声竟源于这种交通工具！

——近来，发出“叮”声的微波炉产品似乎越来越少了，实际情况是怎样的呢？

目前除水波炉“HEALSIO”AX-XA20（2021年上市) 外,我公司其他全部机型均已采用电子音。从“叮”声到电子音的转变大约是从40年前开始的。为了实现自动加热等便捷功能，需要更精确的系统控制，为此而采用了电子化。

——“叮”声是从什么时候开始使用的？

我公司自1962年起开始销售微波炉，最初是面向餐厅后厨等的商用产品。由于当时的产品不具备提示加热完毕的功能，厨师忙碌的时候常常注意不到加热已经完成，他们向公司反馈说：“加热速度比想象的快，常常会因为忙而忽略了加热已经结束，等发现的时候食物又凉了。希望增加结束提示音。”



首台使用“叮”声的商用微波炉（图片：夏普）

“叮”声的研发便由此开始。经过反复试验，最后采用了自行车铃声作为加热完毕的提示音。当时技术人员发现，员工在闲暇时间出去骑行时，在拥堵的道路上按响铃声，即使四周喧闹，旁人也能听到。1967年，商用微波炉中首次使用了“叮”声，次年，家用微波炉中也增添了这项功能。



微波炉内部的计时器。“叮”声就是从这里发出的（图片：夏普）

——微波炉里的铃铛有怎样的内部结构？

铃铛本身的构造和自行车上的一样，而发出“叮”声，是使用了发条式计时器，当发条回归“0”的位置时，就会击打铃铛，发出声响。现在许多烤面包机仍在使用这种发条式计时器。



计时器侧面图（图片：夏普）

电子化使音效更多样

——为什么后来变成了“哔哔”等电子音？

随着时代变化和技术进步，现在的控制方式已经电子化，电子蜂鸣器逐渐代替了过去的铃铛。可以说，是微波炉的进化，让“哔哔”声取代了“叮”声。使用电子音后，诸如声长、音高等可以选择的声音种类增多了。

——HEALSIO为什么依然何保留了“叮”声？

从水波炉“HEALSIO”2018年的机型开始，我们让“叮”声“复活”了。自1968年我们首次使用“叮”声到2018年，正好是50年。我们希望在50周年之际，向大众讲述我们公司最先采用“叮”声的历史，因此在HEALSIO上“复活”了这个音效。※HEALSIO使用的只是“叮”声的音源，而非铃铛构造。

——用微波炉加热时，人们常常会说“叮一下”，这种说法是怎么普及开来的？

这种说法应该是源于微波炉的“叮”声提示音，当时，食品公司在广告中加热冷冻或加工食品时使用了“叮一下”这种说法，后来逐渐演变为家庭主妇的日常用语，并在日本人中普及开来。

——随着时代发展，微波炉上还有哪些地方发生了较大变化？

除了单一功能的微波炉产品外，我公司还推出了许多其他类型的产品，例如利用过热蒸气（将水蒸气进一步加热，达到100℃以上高温状态的气体）烹饪食物的水波炉“HEALSIO”等。

没想到微波炉的“叮”声原来是这样诞生的。尽管随着技术发展，用铃铛发声的微波炉产品已经越来越少，但通过电子音发出“叮”声的产品仍然存在，看来用微波炉“叮一下”这种说法依然不会过时。

（FNN Prime Online 5月4日刊载。日文原文）

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