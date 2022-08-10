桂由美婚纱陈列馆开馆 还能试穿拍照打卡！

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福井县若狭町诞生了一处新的观光景点。世界著名级婚纱设计师桂由美的YUMI KATSURA MUSEUM WAKASA（若狭桂由美陈列馆）日前落成，游客在这里可以近距离观赏到60年来桂由美设计的各色婚纱。

福井县的这座小镇，正在努力将自己打造成世界的“新娘圣地”。

为何选在这个人口仅1.4万人的小镇？

4月18日举行开馆纪念仪式，是以时装秀形式拉开的帷幕。桂由美、福井县知事杉本达治、若狭町町长等出席仪式并进行开馆剪彩。

若狭町是一个人口仅约1.4万人的小城。为什么世界级设计大师桂由美的婚纱陈列馆会选择落地于此？

实际上，日本国内唯一一家35年来一直制作桂由美婚纱的制造商“ALPHA BLANCA”（总部位于京都），其工厂就设在若狭町。也就是说，“若狭制造”的婚纱，是从这里送往世界各地的新娘手中的。

桂由美陈列馆就坐落于这座工厂的旁边。谈到在若狭町开设陈列馆的意义，桂由美满怀期待地表示：“这里有几十年来一直为我制作婚纱的工厂，所以我们一起共同建造这座陈列馆，是很有意义的。希望能从福井县传递新的魅力给世人。”

陈列馆中展出了大约60件婚纱。桂由美首创的婚纱轮廓“由美线条（Yumi Line）”，其灵感来源于日本和服，特征是裙摆自膝盖上方开始缓缓展开。陈列馆内充溢着桂由美的设计理念。



从日本和服获得灵感、以自膝盖上方缓缓展开的裙摆为特征的“由美线条”

设计的变迁、名人服饰与高定时装

馆内展览主要分为三大部分。一是“作品纵览区”，这里陈列着自上世纪60年代至今桂由美设计的婚纱，以每10年为一个阶段进行归类。在这里，可以一窥半个多世纪以来始终走在时代前沿的桂由美的轨迹。

在“名人服饰区”里，展示了女演员北川景子、福井县出身的歌手五木宏等名人在婚礼服饰。

最后是只此一件的“高定时装区”，曾登上世界四大时装周之一的巴黎时装周的作品，也在这里展出。

其中，最为引人注目的莫过于由50万片加工后的鲷鱼鳞片装饰而成的裙子，以及使用有着千年历史的福井县传统工艺品“越前和纸(*1)”制作的裙子。



用50万片经加工处理的鲷鱼鳞片装饰而成的裙子

在馆内，你不仅可以观赏这些裙子，还能穿上它们来拍照留念。此外，这里还设有一间咖啡厅和文创周边商品销售区。



使用福井县传统工艺品“越前和纸”制作的裙子

今后，若狭町希望将陈列馆周围一带打造成“新娘圣地”，并通过和附近有着“恋人圣地”之称的Rainbowline山顶公园携手合作，共同促进福井县西南部（岭南地域）的发展。

该陈列馆位于福井县若狭町公所附近。门票价格1000日元（约合人民币50元），小学生半价，学龄前儿童免费。

（福井电视台）

（FNN Prime Online 5月5日刊载。日文原文）

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