哪些人容易得职场适应障碍？有哪些治疗方法？

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如何应对职场压力造成的适应障碍？什么性格的人容易患上适应障碍？因病停职或服药时需要注意些什么？让我们来看看元住吉Kokoromi专科医院及田町三田Kokoromi专科医院的精神科医生永野泰宽的讲解。

什么是适应障碍？

适应障碍是指面对来自外部环境的压力，由于难以应对，导致压力持续累积，造成抑郁、焦虑、品性障碍（※酗酒、暴食、无故缺勤、易怒等）等症状的疾病。早期常见症状是睡眠问题。患者往往容易出现难以入睡、易醒，早上上班感觉身体极度疲倦难受等症状。

此外，也有很多患者会出现这样一些问题，比如曾经得心应手的工作突然变得困难，需要花费更多时间完成，大脑的反应速度变慢等等。

不仅如此，有的患者还有这样的状态：遇到不愉快、糟糕的事情后，会反复回想，思考是不是自己做错了什么，为什么对方会说那么过分的话等等，对一些再怎么想也无济于事的经历，耿耿于怀。

有精神疾病的门诊患者，15年间增长至1.7倍

对比2002年和2017年日本厚生劳动省的“患有精神疾病的门诊患者人数”调查统计，我们可以发现，15年间，这一数字从224万人增长至389万人，增长了70%。

其中适应障碍患者的数量很难精确统计，不过，根据我的临床经验，门诊患者中约有1/3到1/2的患者会被诊断为适应障碍，因此日本全国可能有约100到200万人患有适应障碍。

什么样的人易患适应障碍？

易患精神疾病的因素都有可能导致易患适应障碍，但最典型的是易患抑郁症的性格，也就是忧郁亲和型性格。责任心强、一丝不苟，将所有事情都视为己任，过于要强。这样的性格容易造成抑郁症或适应障碍。

此外，近20年来，发育障碍类疾病逐渐为人所知。例如患有自闭症（ASD）、多动症(ADHD)等无法感受人的心情、存在交流障碍的人，以及由于粗心、缺乏计划性而在工作中经常犯错或耽误工作，因而常遭斥责的人等，都容易患上适应障碍。

适应障碍和抑郁症的区别

适应障碍有明确的压力源，例如，若压力源是职场，那么下班回家得到放松后，症状往往能够缓解甚至消失。而抑郁症的诊断标准是持续存在每天从早到晚心情低落，丧失愉悦感等症状。因此，两者的症状严重程度和持续时间是不同的。

造成职场适应障碍的三个原因

造成职场适应障碍的原因大致可分为三类。

一是工作量的问题。若每月累计加班时长超过80小时，回家后无法充分放松，无法确保足够的睡眠，就容易导致压力累积，患上适应障碍。

二是工作质量和内容的问题。随着升职，工作责任加重，或是工作内容不适合自己，这些情况容易导致压力增大，并因此患上适应障碍。

三是人际关系问题。单纯地与上司或同事不合拍，或是因遭遇上司的职权骚扰而承受巨大压力，也容易导致患上适应障碍。

适应障碍的治疗方法

一是调整环境。患适应障碍的原因来自外部因素，如果遇到工作量、工作内容、人际关系的问题，应与公司领导、人事进行协调，争取调整工作环境，以减轻身心负担。

一般来说，较多的是停职1个月左右进行休养，但部分患者停职后，会变得不愿意重返职场，停职时间一拖再拖不断延长。

在停职后的前一到两周，固然应该好好休息，但若恢复到了一定程度，早上就应该在固定时间起床，养成运动的习惯，用Excel做做计算、读读书等，一点一点地回复上班时的生活状态。

如果可以调整工作，在每天完成最低工作量的情况下边工作边治疗的话，那么可以减少工作量，将不适合自己的工作交给其他人，不再加班，一边工作一边调节身心状态。

二是用药。适应障碍没有特效药，不过，这种疾病常常伴随睡眠问题，因此，通过短期用药改善睡眠，对于治疗可以起到积极效果。

常用药物有苯二氮卓类和非苯二氮卓类药物，但有产生药物依赖的风险。因此，要先做好不能依靠药物的心理准备，将用药疗程控制在短期之内。近来也出现了依赖性较小的失眠症新药食欲素受体拮抗剂DAYVIGO，根据身体情况，可以服用这类药物或中药进行治疗，以减少副作用或依赖性。

（FNN Prime Online 5月6日刊载。日文原文）

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