肉也能打印制造！？“培养肉”或在10年内走向餐桌

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在位于大阪吹田市的大阪大学，工学研究科的研究人员正在利用3D打印机推进食物制造的研究项目。

大阪大学研究生院工学研究科教授松崎典弥说：“这是用于制造培养肉的3D打印机。原本是用于医疗相关研究，以重现人体组织和脏器模型的。如果把人体细胞换成牛的细胞，或者其他动物细胞，那么就是可食用的肉，而非医疗目的。”

这里的研究人员正在开展使用3D打印机制造人造肉的研究。随着全球人口的增长，肉类需求将会不断扩大。因此，作为解决粮食问题的关键，这项研究备受关注。

松崎教授说：“吃肉的时候用筷子拨弄一下就会发现，肉是由细小的纤维构成的。我们就把这些细胞打印出来，打印成纤维状，然后制造肌肉纤维、脂肪纤维和血管纤维。”

他说：“你可以理解为用这根针把纤维一根一根地制造出来。首先把针插入啫喱状的液体里，然后把构成肌肉或脂肪的纤维一条一条地打印出来，培养两周左右时间。”

然后按照用显微镜对真肉进行分析后制作的设计图，手工一一排列好这些纤维，以此将真肉再现出来。

目前尚处于实验阶段，各项工作都非常艰巨，但研究人员正在推进相关研究，争取在不远的将来，实现所有工序的自动化。

松崎教授说：“要让这种技术生产的肉进入超市和肉店，普通老百姓都能买到，我想可能会在今后5到10年内。针对可持续发展目标和环境污染等问题，现在广大消费者的意识觉悟都很高。大家对各种低环境负担食材的需求也很大，只要完善法制建设，这种细胞培养肉应该会快速发展起来。”

3D打印出的细胞培养肉，似乎还需要一些时间才能走向餐桌。尽管还需要解决验证口味、安全性以及价格等问题，但如果实现突破，将是在解决粮食问题道路上迈出的重要一步。

（关西电视台《报道Runner》栏目4月28日播出内容）

（FNN Prime Online 5月8日刊载。日文原文）

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