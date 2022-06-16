梅雨季节，家中如何做好防潮？

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近日，摄制组来到“BIC CAMERA池袋店”内的除湿器专区采访。一位考虑购买除湿器的男性顾客说：“主要是为了在室内阴干衣物。进入梅雨季节以后，衣服洗了以后不容易干。”

那么，梅雨季节我们该如何做好家中的“防潮”呢？

居室防潮小妙招，对角线下风向窗户全开

首先来看房间整体。消费生活咨询师和田由贵说：“最好在晴天的时候充分通风换气。空气流动起来的话，湿气就不容易淤积在房间里。”

专家表示，把对角线上风向的窗户开小一点，下风向的窗户全开，可以提高通风换气的效率。如果只有一边有窗户，那么也可以借助换气扇通风。



室内示意图

同时，针对窗户等处的结露，只需用大约稀释10倍的厨房用中性洗涤剂喷洒后擦干，即可减轻结露问题。

衣橱用风扇送风30分钟，且不要放满衣物

接下来是衣橱。和田由贵说：“衣橱没有窗户，所以湿气容易聚集。”

她说，衣橱换气的关键，是晴天换气，用风扇等持续对着衣橱内部送风大约30分钟左右。另外，留出能够把手伸进去的空隙，即“八分满收纳”，也有益于防潮。

鞋柜严禁用水擦拭，可用干布擦拭加酒精消毒

然后是“鞋柜”。和田由贵说：“天气好的时候，敞开柜门2到3个小时就可以了。”另外需要提醒的是，在清扫时切忌“水擦”。用干布擦拭，然后喷洒酒精再擦干就可以保持清洁了。

“木条垫板”&“洗衣粉”也有效果

另外还可以使用小道具。比如，把“木条垫板”放在收纳箱或者鞋子下面，可以改善通风，避免湿气聚集。现在还有一种木条间隔较大的垫板，更加有助于通风。

另外，“洗衣粉”居然也可以用作“除湿剂”。据说，洗衣粉具有吸附湿气的作用，即使结块凝固，其成分也不会改变，敲碎了依然可以用来洗衣服。

（《MEZAMASHI TV》栏目5月11日播出内容）

（FNN Prime Online 5月11日刊载。日文原文）

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