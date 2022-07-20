日本宫颈癌患者年增约1.1万人，政府“积极推荐”接种HPV疫苗

Newsfrom Japan

日本厚生劳动省暂停实施的预防宫颈癌“HPV疫苗”接种，在时隔9年后于今年4月重启了“积极推荐”接种工作。在新潟县医师会公共关系委员会的协助下，我们向新潟大学研究生院的助理教授工藤梨沙医生询问了详细情况。

宫颈癌病例渐增，即使在早期阶段也可能无法受孕

在日本，每年约有11000人罹患宫颈癌，其中约2900人死亡。本不应失去生命或无法怀孕的人数正在逐年增加。新潟大学研究生院助理教授工藤梨沙医生说：“日本是唯一一个宫颈癌病例不断上升的发达国家，处在落后于世界趋势的境况之中。而发达国家有可能在30年后消除宫颈癌。如果目前这种情况继续下去，子宫癌将不会在日本消失。（日本）不仅会被发达国家甩在后面，而且恐怕还会落后于发展中国家，因为后者也在努力争取在本世纪末消除宫颈癌。”



新潟大学研究生院助理教授工藤梨沙

宫颈癌的病因是感染了HPV病毒。这是一种常见的病毒，半数以上有过性行为的妇女在一生中会有一次被感染的几率。感染者中九成人会以自身的免疫力自然消灭HPV病毒，但剩下的一成人则处于长期感染状态，并在几年后从癌前病变发展为宫颈癌。工藤医生说：“在治疗过程中，或者会手术切除子宫，或者由于放疗而失去卵巢功能，所以患上子宫疾病，哪怕是在病程的早期阶段，也可能导致患者失去生育能力（受孕的能力）。”



子宫癌的发展过程

HPV疫苗常规化接种，仅持续了两个月

HPV疫苗旨在预防此类情况，若在16岁之前接种，预计可将罹患宫颈癌的风险降低70%。这款疫苗于2009年在日本获得批准，并自2013年起成为常规接种疫苗。在1994年至1999年间出生的女孩中，约有50%至80%的人接种了HPV疫苗，但由于相继出现了疑似副作用的报告，在疫苗接种常规化实施后仅两个月，厚生省就宣布“不积极推荐接种”。对此，工藤医生表示理解，她说：“当时出现了各种报道，我认为父母和孩子本人看到这些后产生顾虑是很自然的。”

由于对疫苗安全性的担忧，在2000年之后出生的孩子中，该疫苗的接种率大幅下降，目前只有2%左右。工藤医生表示，由此产生的影响非常大。从2000年出生的人来看，HPV感染率又回到了接种前的水平。预计每年患浸润性宫颈癌的人数将增加约4000人，死于宫颈癌的人数将增加约1000人。



HPV疫苗接种率



预计每年死于宫颈癌的人数将增加约1000人

为了防止感染人数和死亡人数的进一步增加，时隔9年，政府恢复了对接种此款疫苗的“积极推荐”。工藤医生表示，之前妇产科医生都感到很沮丧，此次政府态度的转变，是一个非常大的进步。

重新积极推荐接种疫苗，但安全性令人担忧

接种的预诊表由各地方政府负责发送。对象年龄人群是小学六年级至高中一年级的女生。另外，1997年至2005年间出生的未接种者，作为救济措施也可免费接种。



HPV疫苗接种对象

然而，令人担忧的是疫苗的安全性。据称，超过一半的接种者，出现了接种部位疼痛、发红和肿胀现象，大约三成出现倦怠感和头痛等症状。另外，在焦虑不安的状态下接种，极少数人可能会当场出现昏厥、心悸和颤抖等症状，有人还会在之后出现写字困难和手脚不灵活等症状。不过，工藤医生认为，这些并不是疫苗成分产生的影响，而是对某种疼痛的反应。疫苗的安全性一直在进行定期监测，世卫组织报告称，没有出现需要改变疫苗接种建议的明显的副作用。

宫颈在预防怀孕时的流产和早产方面也发挥着重要作用，而接种疫苗则是预防其癌变的有效手段。工藤医生说：“这款疫苗的效果和益处，是在接种超过10年后才能体会得到的。人们可能会因为没有立竿见影的效果而对接种犹豫不决，但得了宫颈癌再后悔“要是那时候打了疫苗该多好”就已经来不及了。为了保护自己今后的生命和生育能力，希望大家务必考虑接种。”

重要的是，要从日本妇产科协会等可靠的信息源获得有关安全性和不良反应的信息，在充分理解的基础上进行接种。

（NST新潟综合电视台）

（FNN Prime Online 5月15日刊载。日文原文）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]